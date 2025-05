Exclusivo: el testimonio de El Bendecido contra Papa Pitufo, habló de testaferros y empresas fachada

Noticias Caracol revela la declaración secreta que entregó a la justicia Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, el hombre que hace pocos días quedó en libertad después de ser señalado de ser uno de los mayores contrabandistas de Colombia. En su testimonio le explicó a las autoridades cómo funcionaba el emporio criminal de Diego Marín, alias papá Pitufo, y cómo se ha mantenido por décadas como el rey del contrabando.

Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, tuvo un paso fugaz por la cárcel a pesar de haber sido capturado y señalado como socio y hombre de confianza de Diego Marín, alias papá Pitufo, en el control del contrabando por el puerto de Buenaventura. Así, con bombos y platillos, lo dijeron la entonces fiscal encargada Marta Mancera y el director de la policía, general William Salamanca. “Es uno de los mejores trabajos que hemos logrado", dijo Mancera. “No descarto que haya más vinculados y oficiales activos en la policía”, señaló Salamanca.

El propio presidente Petro celebró la captura del bendecido: “es el golpe más grande dado al contrabando en la historia de Colombia. Alias El Bendecido sería el responsable del ingreso del 80 por ciento del contrabando al país y rentas criminales por 8 billones de pesos anuales"

Un año después, sin embargo, el caso sufrió un duro revés. Mientras Papá Pitufo sigue dilatando su extradición de Portugal a Colombia, alias El Bendecido, así como varios policías retirados y activos detenidos con él, recuperaron la libertad hace pocos días por vencimiento de términos. Un fracaso para la Fiscalía. A pesar de su libertad, El Bendecido es protagonista de una historia hasta hoy inédita.

Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido - Captura de pantalla

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a una declaración que le dio a la Fiscalía como fuente reservada en la que delató a Diego Marín Buitrago y entregó a las autoridades información valiosa de su estructura criminal, incluidos números celulares, bienes, testaferros y aliados en el Estado.

Su testimonio fue recibido en Cali en octubre de 2023 por el mayor César Ortiz, el líder del equipo de investigadores de la Interpol que apoyaba a la Fiscalía para desentrañar los tentáculos de papá Pitufo. “Fue en la ciudad de Cali, en el centro de Cali, parque principal. La primera fue en un establecimiento librería, no recuerdo el nombre, pero en el segundo piso existe una cafetería. Ese encuentro fue en dicha cafetería durante aproximadamente 30, 40 minutos, donde el sujeto se identificó como Ricardo. Me hace señas porque no lo conocía, tenía contacto solamente por teléfono”, explicó Ortiz sobre el encuentro.

Allí el Bendecido explicó los estrechos lazos que tiene Diego Marín con España, en donde tiene gran parte de su estructura financiera. "A Diego lo conocen allá como un empresario próspero, pero eso es fruto de los negocios con narcotraficantes y contrabandistas para lavar dinero. Lo más triste es que tiene involucrada a toda su familia, se le ha facilitado ponerle a nombre de ellos todas esas empresas ya que también gozan de tener nacionalidad española o permiso para trabajar".

A raíz de la información entregada por 'el Bendecido',Interpol Colombia pidió ayuda a las autoridades españolas para investigar a familiares y empresas de Diego Marín en ese país. Así continuó su delación el Bendecido:

"Diego Marín tiene una casa en un pueblo llamado El Viso de San Juan, en Toledo, España, allí vive un sobrino que se llama Sebastián Marín. Él es un muchacho de mucha confianza de Diego, es tanta la confianza que lo tiene manejando varias empresas que tiene allá registradas a nombre de Liseth, su esposa, a los hijos y a otros familiares también les tiene empresas registradas para lavar dinero del contrabando y narcotráfico, esas empresas son fachadas, según entiendo, dedicadas a la mensajería, logística, transporte, en temas inmobiliarios, compra venta de carros y la construcción, estas empresas sé que las tiene por todo España, hay una que se llama Fénix Cargo".

Según 'El Lobo', quienes financiaron la estructura criminal de 'Boliqueso' fueron Diego Marín y su hijo Juan Diego Marín, a quien apoda como 'Perrito' - Captura de pantalla

'El Bendecido' también relató en su encuentro con el mayor Ortiz una historia que demuestra la capacidad de corrupción de un hombre como Pitufo. “Nos sentamos en la mesa y de primera conversación pues me dice de que ha conocido funcionarios de la institución con los cuales ha tenido relación digamos que una relación amigable y me nombra unos oficiales”.

Según le dijo al investigador, alias Papá pitufo no sólo infiltró a la Policía sino que hace diez años logró penetrar hasta la propia DEA a través de Jose Ismael Irizarry, quien pasó de ser el investigador estrella en Cartagena a ser considerado como el funcionario más corrupto de esa agencia antidrogas. Por sus negocios con Pitufo y otros narcos, Irizarry fue capturado hace tres años y condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos.

"(Pitufo) ha vivido dos temporadas en ese país, una fue en la década del 2000 hasta cuando le bloquearon la visa, la cual pudo recuperar en el 2016 o 2017. Estoy seguro que recuperó la visa con ayuda de un agente de la DEA de apellido Irizarry, este agente durante años fue amigo de Diego Marín acá en Colombia, la pasaron muy bien, incluso el agente se casó con una colombiana que creo que es familiar de Diego y éste sería el padrino del hijo. Ese agente fue capturado por corrupto y lo tienen allá en EE. UU. Diego en los años que pudo estar en Estados Unidos logró hacer contacto con poderosos narcotraficantes a los cuales les lavó dinero. A Diego la verdad lo buscaban los bandidos para hacer esos negocios porque era muy bueno para eso".

A raíz de la declaración de 'El Bendecido' Interpol Colombia pidió también colaboración del FBI para rastrear la fortuna de 'pitufo' en Estados Unidos. El Bendecido habló en particular de un hombre que identifica como sobrino de Diego Marín: "Su sobrino Jhon Eric Marín Herrera es quien está al frente de los negocios en Estados Unidos. Este muchacho John Eric es una persona culta e inteligente. Este sobrino tiene varias empresas allá con la mujer de él que se llama Marcela Isaacs Moreno, sé que ella tiene antecedentes en Colombia por contrabando".

En el capítulo Colombia,'El Bendecido' habló de la impunidad que ha rodeado a 'Papa Pitufo' y a su hijo, Juan Diego Marín, conocido con el alias de 'Perrito'. "Perrito como lo conocemos en el bajo mundo ha trabajado con varias estructuras, principalmente con Boliqueso y Palustre, los de Cali, ellos han cometido varios homicidios, pero eso nunca pasa nada, porque el viejo Diego Marín siempre busca cómo llegarle a los de la Fiscalía para torcer todas las investigaciones, yo sé que lo han investigado por lavado de activos, extinción de dominio, pero nunca pasa nada".

El 15 de marzo de 2024 el mayor César Ortiz rindió una extensa declaración en la Fiscalía en donde contó los detalles de su reunión con El Bendecido como fuente reservada en este proceso. Esa declaración ocurrió dos días después de la captura de El Bendecido. “Menciona también esta fuente humana a Juan Diego Marín, hijo de Diego Marín. De este sujeto refiere que es muy peligroso, que habría hecho parte de una organización delincuencial que estuvo al mando de alias Boliqueso, que era cercano a este señor Boliqueso. Que estaría inmerso incluso en homicidios. También menciona a otros sujetos que serían empleados de Diego Marín, que están en este informe descritos, que cumplirían diferentes actividades de seguridad, logística, conductores, abonados telefónicos, direcciones de los inmuebles. Digamos que esta fuente ha sido muy activa en el aporte de información de funcionarios que favorecen esa actividad ilegal del contrabando”.

Un documento de ocho páginas sobre 'Pitufo' fue enviado en noviembre de 2023 al FBI - Captura de pantalla

Con una particularidad: la versión de El Bendecido como fuente fue tomada el 18 de octubre de 2023, es decir, ocho días después de que se filtraran los detalles de una reunión de alto nivel en el ministerio de defensa sobre el caso 'Pitufo' en el que participaron el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, la jefe de contrainteligencia de la Policía, coronel Julie Ruiz, el fiscal del caso Andrés Marín y su jefe Leonardo Quevedo.

Esa fuga de información que le permitió en ese momento al zar del contrabando saber que la justicia lo investigaba y salir rumbo a España, también declaró el 'Bendecido': "sé que Diego Marín viajó para España hace unos días atrás, está con otros socios, lo último que supe es que se filtró como una información donde hablan de Diego Marín, esa información salió de una reunión que se tuvo en el ministerio de Defensa".

Alias el Bendecido, según las pesquisas de la justicia, es uno de los protagonistas del contrabando en Colombia. Noticias Caracol rastreó al menos 200 propiedades suyas en el Eje cafetero y el Valle que demuestran su músculo financiero. Y hay información que lo vincula con violentas peleas por bienes que pertenecieron a jefes del cartel de Cali.

En su caso en la fiscalía está documentado cómo en nombre de Pitufo controlaba el puerto de Buenaventura por medio de sobornos a integrantes de la policía. Más allá de que hoy esté libre, la versión que le dio a la justicia y que hoy revela este noticiero demuestra que estaba en el corazón de la mafia del contrabando.

Pero hay muchas preguntas rondando en el ambiente: ¿por qué el bendecido delató a su jefe con semejante testimonio? ¿quería usar a las autoridades para sacarlos del camino y heredar su poder? ¿por qué mientras estuvo detenido la Fiscalía no logró consolidar el expediente y evitar este fiasco? ¿por qué la negligencia de la justicia al dejar vencer términos que permitieran su libertad?

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL