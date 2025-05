“Está viva y en un lugar oculto”: mamá de Tatiana Hernández habla sobre la misteriosa desaparición

La misteriosa desaparición de Tatiana Hernández, una joven de 23 años y estudiante de Medicina continúa siendo objeto de investigación. La última vez que se le vio fue el 13 de abril, cuando salió del Hospital Naval, ubicado en el barrio Bocagrande de Cartagena, para tomar un poco de aire en una playa cercana.

La Nena Arrázola, de Los Informantes, se puso la camiseta con la foto de Tatiana y salió a recorrer las calles de Cartagena, rogando por una buena noticia. También conversó con los padres de la joven y con su novio, en medio de un caso que, hasta ahora, deja más preguntas que respuestas.

A un mes de la desaparición de Tatiana, no se ha recibido ninguna información sobre su paradero. Su madre, su padre, su novio, así como la Armada Nacional, la Policía y la Fiscalía, la han buscado sin descanso, pero aún no hay pistas claras sobre dónde podría estar.

El día de la desaparición

Ese día, Lucy Díaz Gordillo, la madre de Tatiana, la visitó en el hospital en Cartagena. Tatiana recibió el almuerzo que su mamá le llevó, y desde entonces no se volvió a saber nada de ella. “Cuando eran las ocho de la noche, me llamó David, su novio, desde Bogotá, y me preguntó si Tatiana estaba con nosotros. Le dije que no, y entonces me dijo ‘Es que acabo de hablar con una compañera de ella y Tatiana está extraviada’”, contó Lucy.

Además, el joven le informó que habían encontrado sus sandalias y su celular en los espolones frente al mar, el lugar donde fue vista por última vez, en circunstancias aún misteriosas.

“Era un domingo y ya no había muchos turistas. Eran las nueve o diez de la noche, y nos dieron las dos de la mañana, y a hoy no tenemos información del paradero de Tatiana”, aseguró su madre.

Por ahora, solo se conoce un video difundido públicamente en el que se ve a Tatiana sentada en los espolones de la playa, muy cerca del Centro Histórico de Cartagena. Un turista la grabó sin saber que ese sería, hasta el momento, el único registro conocido de la joven con vida.

Los compañeros de Tatiana se alertaron por su ausencia después de que pasaron tres horas sin que regresara. La joven estudiante de Medicina le había comentado a una amiga que saldría un momento a ver el atardecer, algo que, según su madre Lucy, no era inusual en ella.

La búsqueda de Tatiana Hernández ha estado rodeada de múltiples hipótesis sobre su posible paradero. Los Informantes

La intensa búsqueda de la joven

Tatiana Hernández estaba a punto de culminar su carrera de Medicina y había sido asignada para realizar su internado en el Hospital Naval de Cartagena, ciudad donde residía. Junto a sus compañeros, solía salir a caminar por las playas cercanas para despejarse de las largas jornadas de trabajo. “Tengo entendido que ese lugar donde fue vista por última vez no era la primera vez que lo hacía. Oportunamente, ya lo venía haciendo. Yo percibo y siento que, de pronto, a ella la estaban vigilando”, reveló.

Se sabe poco sobre el avance de la investigación, y su búsqueda ha estado rodeada de múltiples hipótesis sobre su posible paradero. Hasta el momento, ni la Policía ni la Fiscalía han ofrecido respuestas concretas.

La hipótesis que cobra más fuerza es que Tatiana, por algún tipo de accidente, habría caído al mar y se habría ahogado. Sin embargo, es importante resaltar que las autoridades cuentan con cientos de testimonios y pruebas documentalesque podrían abrir nuevas líneas de investigación.

Uso de tecnología avanzada para encontrar a Tatiana

El cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional ha extendido la búsqueda incluso más allá de las islas, siguiendo la corriente del mar y, en ocasiones, yendo en contra de ella.

“Cuando se presenta la desaparición de Tatiana, en el puerto teníamos bandera amarilla, casi una restricción de la operación de las embarcaciones por el fuerte oleaje...Lo mínimo que participan son tres buzos en el agua más el supervisor y los operadores”, aseguró Felipe Portilla, comandante de la estación de Guardacostas en Cartagena.

Con el apoyo de sensores, radares y tecnología especializada, se ha intensificado el rastreo en el mar y en las zonas costeras, para buscar el paradero de Tatiana Hernández. Guardacostas de la Armada Nacional / Los Informantes

Desde la desaparición de la joven estudiante, las autoridades han desplegado múltiples operativos de búsqueda, que incluyen inspecciones tanto terrestres como marítimas. Con el apoyo de sensores, radares y tecnología especializada, se ha intensificado el rastreo en el mary en las zonas costeras, pero hasta ahora no se han obtenido resultados concretos.

“La última imagen de Tatiana fue en un sitio donde está completamente prohibido ingresar al mar. El fuerte oleaje no permite que una persona pueda nadar o practicar cualquier deporte náutico. Está totalmente prohibido”, dijo el comandante.

Tatiana no solo estudiaba Medicina, también practicaba natación y era suboficial de la reserva. La periodista de Los Informantes consultó sobre la posibilidad de que ella hubiera ingresado al mar por su cuenta para nadar y el comandante explicó: “Existen dos efectos que puede presentar la corriente. El primero, que la lleve a donde están los espolones y pueda sufrir alguna lesión o que del mismo cansancio empieza a dejarse ir por la misma marea y se empieza a alejar”.

La versión de la madre de Tatiana Hernández

La madre de Tatiana entregó el celular, la computadora y otros objetos personales de su hija como parte de la investigación. Algunas de sus compañeras también colaboraron, proporcionando la clave del teléfono móvil para facilitar el acceso completo al dispositivo.

Doña Lucy y su familia tienen su propia versión sobre la desaparición. “Tatiana está viva, está en un lugar oculto, y tengo la esperanza y la ilusión de que, de pronto, esté ayudando a la gente en su estado de médico y que sea gente que no pueda salir a la luz del día”, expresó Lucy, quien cree que su hija pudo haber sido raptada por personas cuya identidad aún se desconoce y aseguró que ella siente que su hija “si está en Cartagena”.

“Tatiana está viva, está en un lugar oculto", aseguró la mamá de Tatiana Hernández, asegurando que su hija puede estar presuntamente raptada. Los Informantes

Por otro lado, David Espitia, novio de Tatiana, aseguró que ella tenía planes de regresar a Bogotá una vez terminara sus estudios. “Ella va a volver y todo esto va a ser un capítulo que es una pesadilla, pero que vamos a superar todo esto”, relató el joven, visiblemente conmocionado.

Los interrogantes siguen abiertos. ¿Qué pasó con Tatiana? ¿Dónde está? La familia de la joven estudiante de Medicina, su novio, sus amigos y una comunidad entera claman por respuestas, mientras el caso avanza entre incertidumbres, múltiples hipótesis y una espera cada vez más dolorosa. La esperanza sigue viva, pero con el paso del tiempo, crece también la angustia y la urgencia de conocer la verdad.