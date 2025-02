Operario de Air-e fue a cortar el servicio a hombre en Santa Marta y terminó amenazado con escopeta

“El día de morirse es uno solo, si me quiere morir hoy, me muero”, es lo que se le escucha decir al operario de la empresa Air-e cuando era amedrentado en Santa Marta por un sujeto al que le fue a cortar el servicio de energía, esto, al parecer, porque debía más de 10 millones de pesos.

Edwin Palma Egea, el agente especial en la empresa que distribuye y comercializa energía eléctrica en departamentos como La Guajira, Magdalena y Atlántico, Air-e, fue quien denunció el caso, el cual ocurrió el 11 de febrero.

A través de su cuenta en la red social X, Palma Egea explicó: “Un usuario, del barrio El Prado, de #SantaMarta, que le adeuda servicios a @Aire_Energia por más 10 millones de pesos, reacciona así con un arma de fuego ante un humilde trabajador que solo fue a cumplir su labor”.

Amenaza quedó grabada en videos

En videos quedó cómo el sujeto sacó una escopeta y le apuntó directamente al operario de Air-e, a quien se le escucha decir: “Métela, métela. El día de morirse es uno solo, el día de morirse es uno solo. Si me quiero morir hoy, me muero. Dele, dele en el pecho; métemelo en el pecho…. hijue#@*. Hoy me quiero morir, hoy es el día de morirme”. Además, la persona que lo estaba amenazando le dijo: “Te voy a matar”.

Palma Egea le pidió tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía General de la Nación “investigar y sancionar ejemplarmente esa conducta y acompañar la diligencia que se enmarca en la ley”.

Asimismo, manifestó su “solidaridad con el trabajador y mi rechazo enérgico a este acto de violencia extrema. Como empresa procederemos conforme a la ley”.

Desde otro punto de la calle fue grabada esta amenaza. En las imágenes se ve cuando el sujeto le apunta al operario de Air-e. Finalmente, el trabajador se subió al vehículo de la compañía, esto mientras que la persona que estaba grabando recalcaba: “Papi, un man que te saca a ti una guacharaca y te apunta así, eso es un intento de homicidio, papi”.

