Petro a Federico Gutiérrez por estadio de Medellín: “La calentura no está en las sábanas"

El presidente Gustavo Petro criticó las medidas tomadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a los hechos de violencia registrados en el estadio Atanasio Girardot el pasado 26 de septiembre, que dejaron más de 20 heridos.

¿Qué dijo Petro sobre disturbios en el Atanasio Girardot?

Desde su cuenta de X, el jefe de Estado manifestó que “la calentura no está en las sábanas. Los fracasos de muchos jóvenes en sus vidas y barrios hacen que vean en el fútbol su espacio y lo defienden con violencia”.

El presidente agregó que “una política de paz en el Valle de Aburra, en cierta forma inédita, debe comenzar”.

Alcaldía de Medellín no prestaría el Atanasio Girardot

Y es que el pronunciamiento del mandatario de los colombianos se dio luego de que el alcalde Federico Gutiérrez advirtiera que, si los equipos de fútbol no refuerzan las medidas de seguridad dentro de los estadios, la administración se vería obligada a no prestar el escenario deportivo.

Gutiérrez indicó que "si los equipos no asumen la responsabilidad que les corresponde para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde, y todos los otros temas y no está la logística lista, yo no les prestó el estadio de aquí en adelante tampoco. Es que yo también tengo que cuidar es la integridad de todas las personas".

Además, el alcalde señaló que llevará a cabo una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para tratar el tema de seguridad en los estadios de fútbol.

"Con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quedamos en que los próximos días, esta semana, va a haber una reunión con diferentes alcaldes. Este problema también lo tiene Galán en Bogotá, lo tiene Alejandro Éder en Cali, lo tiene también Beltrán en Bucaramanga, todos lo tenemos. Nos tenemos que sentar a hablar con la Dimayor también, con los presidentes de los equipos y con la Policía", puntualizó el mandatario local en entrevista con la emisora Blu Radio.

¿Qué pasó con el estadio Atanasio Girardot?

Federico Gutiérrez ordenó el cierre del Atanasio Girardot durante dos fechas para Atlético Nacional, la prohibición de banderas y camisetas en las barras durante el resto del 2024 y la prohibición de barras visitantes lo que resta del 2024 y todo el año 2025.

Por último, el alcalde de Medellín insistió en que este tipo de situaciones no se pueden volver a presentar y que los responsables de los hechos deben ser judicializados, además de prohibirles la entrada a cualquier estadio de Colombia.

