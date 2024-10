¿Por qué los confesos asesinos de Esteban Urueta y dos trabajadores quedaron en libertad?

En Córdoba avanza la búsqueda de los asesinos del ganadero Esteban Urueta y dos de sus trabajadores. Pese a que dos personas se habían presentado como las presuntas responsables, quedaron en libertad y ahora se ofrece una recompensa por su captura.

La denuncia la hizo Carlos Andrés Beleño, hijo de una de las víctimas del triple homicidio del ganadero y sus trabajadores en Córdoba, indicando que los confesos asesinos quedaron en libertad tras presentarse ante las autoridades.

“Ellos declararon cómo hicieron el asesinato, cómo planearon todo, dónde los enterraron. Ellos fueron, marcaron el punto donde están enterrados. Ya han sacado dos cuerpos o no sé si lo sacaron todos. A nosotros no nos dejan acercarnos y cómo es posible que la orden de captura todavía no ha sido emitida”, manifestó Beleño.

Hoy, las autoridades buscan a los dos hombres señalados de cometer el crimen.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, aseguró que “las órdenes de captura fueron emitidas el pasado viernes 13 de septiembre en horas de la noche. Autorizamos hasta 50 millones de pesos por información que nos permitiera dar con la captura de estos asesinos”.

El gremio ganadero rechazó lo sucedido con Esteban Urueta y sus trabajadores. Además, pidió celeridad en las investigaciones.

“Esteban y sus amigos eran personas reconocidas: ganaderos, agricultores, además de emprendedor en el negocio del comercio. Ampliamente conocido, no solamente por el gremio sino como amigo y a título personal”, adujo Humberto Lora, presidente de Ganacor.

Los cuerpos hallados en zona rural de Chimá, Córdoba, permanecen en la sede de Medicina Legal de Medellín, en proceso de identificación.

Si los presuntos asesinos del ganadero Esteban Urueta y dos de sus trabajadores, Freddy Beleño y Gerardo Marzola, confesaron los hechos, ¿por qué quedaron libres? ¿Hubo fallas en el procedimiento?

¿Expertos abogados penalistas explican por qué quedaron libres los presuntos asesinos de tres personas?

Según abogados penalistas, en Colombia la ley establece que para capturar a una persona debe darse bajo dos circunstancias: la primera, por flagrancia, que significa que se dé en el momento exacto o pocos minutos después de cometer el delito. Y la segunda es por medio de una orden de captura.

“En el caso que nos ocupa, parece que no existió ninguna de estas dos situaciones, sino que los ciudadanos se presentaron voluntariamente ante una sede del Gaula de manera informal y confesaron haber cometido este homicidio. En principio, esa confesión informal no tendría ningún efecto procesal”, explicó el abogado penalista Felipe Caballero.

Como no fue en flagrancia, a la Fiscalía le corresponde solicitar ante un juez una orden de captura.

Julián Quintana, abogado penalista y exdirector del CTI, expuso: “Por lo tanto, lo que corresponde es que la Policía Judicial recolecte todos los elementos probatorios, de la mano de la Fiscalía general, precisamente para acreditar los fines de la orden de captura”.

En ese sentido, ¿hubo retrasos en la solicitud de captura? Según conoció Noticias Caracol en vivo , la Fiscalía recibió la información que dieron los dos sujetos el pasado jueves, 12 de septiembre de 2024, sobre las 11:00 a.m. De inmediato, ese mismo día, un equipo del CTI de la Fiscalía se desplaza a la zona para hacer la inspección sobre las 3:00 p.m., que se extendió hasta las 10:00 a.m. del día siguiente por las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

Posteriormente, fueron llevados a medicina legal para su identificación, y a las 5:00 p.m. se hizo la solicitud de orden de captura ante un juez que fue emitida a las 9:00 p.m. de la noche, pero, para esa hora, los dos confesos asesinos se habían fugado.

“Esto no significa que exista impunidad. Lo que tienen que hacer ahora las autoridades es hacer efectiva la orden de captura”, complementó el abogado Quintana.

Fuentes de la Policía señalaron que no podían capturar a los dos sujetos una vez confesaron, porque se trataría de una retención ilegal y para ese momento no existía la orden de captura del juez.

A esta hora, los dos sospechosos son buscados por las autoridades.

