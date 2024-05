Presentan ante juez a sujeto señalado de acosar a periodistas de Noticias Caracol

Alfredo Navas Alvis, señalado de acosar y asediar a periodistas de Noticias Caracol, fue presentado ante un juez de control de garantías. El sujeto sería responsable de diferentes delitos.

Según la Fiscalía General de la Nación, al sujeto se le imputaron los delitos de lesiones personales con perturbación psíquica de carácter permanente y fraude a resolución judicial por el caso de una de las periodistas asediadas. La primera conducta, detalló la entidad, "agravada por la condición de mujer de la víctima".

El ente investigador manifestó que Navas Alvis, al parecer, cometió estos delitos “desde el momento en que le envió a la víctima regalos, notas y poemas”.

Tras poner en conocimiento de las autoridades esta incómoda y peligrosa situación, la periodista fue amparada con medida de protección: “Sin embargo, el hombre, presuntamente, vulneró esta disposición e intentó tener contacto físico con ella”.

La #Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Alfredo Navas Alvis, como posible responsable del asedio sistemático que sufrió una periodista y presentadora de televisión, en #Bogotá. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 30, 2024

Las denuncias contra el acosador

La historia de acoso comenzó a principios de agosto de 2023 con una carta que parecía inofensiva, estaba dirigida a Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol.

Con los días, más cartas, chocolates, flores, peluches y otros regalos comenzaron a llegar a la redacción. Pero, ante la negativa del personal de seguridad de recibir esos detalles, el remitente comenzó a frecuentar las afueras de las instalaciones del canal.

“Desde vigilancia me decían que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera a recogerme”, contó Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol, en su momento.

Desde entonces, el hombre, que se identifica en las cartas como Alfredo Navas Alvis, hizo presencia a diario en Caracol Televisión. En las cámaras de seguridad del canal y en los alrededores se le ve desde la madrugada y hasta altas horas de la noche, con flores, tomando café, hablando por teléfono y hasta dormido.

“Básicamente estoy por cumplir cinco meses desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome, porque para mí es un evidente acoso desde el momento en el que yo tengo que cambiar mi rutina. Ya no puedo salir por la entrada normal, no tengo tranquilidad a la hora de llegar. Viajé a un cubrimiento que tenía en Barranquilla de eliminatorias y allá llegó a uno de los puntos de transmisión a la Plaza de la Paz, por supuesto hubo un altercado porque trató de seguirme hasta el vehículo donde yo me movilizaba”, agregó la periodista el 7 de enero de 2024.

