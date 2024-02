Presidente Petro habló sobre las metas turísticas de Colombia: “Satena es un fracaso mío”

Comenzó la vitrina turística de Anato en Bogotá. Durante la instalación de este evento, el presidente Gustavo Petro habló de la aerolínea Satena y las metas del turismo en Colombia.



“Tienen que llegar todas las aerolíneas internacionales que podamos. Nuestra política es abrir los aeropuertos a la mayor competencia posible de aerolíneas que nos permitan bajar los precios de los tiquetes. Tenemos precios de tiquetes de monopolio. Ustedes hablan de los impuestos, pero yo hablo del precio. No digo que me aleje de esa discusión”, manifestó el presidente Petro.

Durante la instalación de la vitrina turística de Anato, el jefe del Estado reconoció a la aerolínea Satena como un “fracaso” suyo.

“Satena es un fracaso mío, porque yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las coja, construidas, digamos, en la relación diplomática, y las botan”, manifestó el mandatario.



En un cambio de tema, el presidente Petro también se refirió a la inseguridad que se vive en algunas capitales del país y dijo que, si la situación no se corrige con leyes y medidas, la meta del turismo no se va a cumplir durante su mandato.

“La violencia es un espantador total del turismo. Nadie viene a donde suenan bombas o a donde matan gente. Este es un tema mucho más integral, pero que tiene que ser objetivo. No podemos llegar a 10 millones de turistas como nos proponemos si no disminuye la conflictividad violenta, armada, y la inseguridad, que son dos cosas cada vez más diferentes”, expuso Petro.

Se espera que con la vitrina de Anato se logren más de 120 millones de dólares en negocios.