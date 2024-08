Procuraduría exige respuestas a Cancillería sobre líos con agendamiento para pasaportes

Continúa generando polémica el tema de los pasaportes en Colombia. Mientras el canciller Luis Gilberto Murillo garantizó la expedición de esos documentos, la Procuraduría General de la Nación exigió respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores por las dificultades que tienen los ciudadanos para obtener una cita.

>>> Vea más: ¿Qué pasará con pasaportes después del 3 de octubre? Thomas Greg & Sons sería salvavidas

Hasta la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Bogotá, llegaron decenas de ciudadanos este jueves 22 mde agosto para hacer los trámites del documento.

Sacar una cita en la Cancillería "es imposible", según ciudadanos

Un hombre manifestó en Noticias Caracol en vivo que no pudo obtener la cita desde la página de la Cancillería: “Eso es imposible. Llevo tres meses haciendo el trámite y me tocó venir sin cita”.

Publicidad

No obstante, el canciller Murillo había señalado que el trámite del documento “está funcionando bien y no hay riesgo de que las personas no vayan a tener su pasaporte. Los ciudadanos y ciudadanas tienen garantizado su pasaporte ahora y después de octubre”.

Por su parte, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, envió una carta a la Cancillería solicitando explicaciones del porqué se están presentando dificultades en el agendamiento de las citas.

Publicidad

La funcionaria indicó que “estamos preocupados por el problema del agendamiento de citas. Iniciamos unas averiguaciones preventivas, estamos recogiendo información y, de acuerdo con las nuevas pruebas que vamos a practicar como trabajo preventivo, tomaremos las decisiones para un posible traslado disciplinario".

>>> Le puede interesar: Cancillería habría contactado a Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes