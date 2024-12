¿Qué pasará con el racionamiento de agua en Bogotá en 2025? Gerente del Acueducto explica

Desde este lunes, 23 de diciembre de 2024, Bogotá y los municipios cercanos dejan atrás, de manera temporal, el racionamiento de agua . La suspensión se extenderá hasta el próximo 7 de enero, día en que se reanudará la restricción con el turno 5, retomando los ciclos habituales de nueve días. Esta medida, según las autoridades, se adoptó tras un análisis detallado de los niveles de los embalses y el comportamiento del consumo durante las últimas semanas del año.

Noticias Caracol en vivo se comunicó con el gerente del Sistema Maestro del Acueducto de Bogotá, Diego Montero, quien explicó que se revisaron "los registros históricos para la última semana del año y la primera del año siguiente; y, encontramos que básicamente, por la salida de la gente de la ciudad, tenemos casi que el mismo ahorro que ocurre cuando hay restricción", dijo. Esto, sumado a las restricciones aplicadas previamente, permite mantener el suministro sin comprometer de forma crítica los embalses, aunque las condiciones actuales aún exigen precaución.

Acueducto de Bogotá - Istock

(Puede leer: Pilas, estos son los días que no habrá racionamiento de agua en Bogotá )



¿Por qué se tomó la decisión de suspender el racionamiento de agua?

El análisis técnico y social llevado a cabo por el Acueducto de Bogotá concluyó que el ahorro en el consumo de agua durante las festividades equivale al generado por el racionamiento. Este hallazgo permitió tomar la decisión de levantar la medida temporalmente, garantizando tranquilidad a los habitantes para celebrar las fiestas sin inconvenientes operativos o logísticos. "Se tomaron todos los datos técnicos y encontramos que podíamos para fin de año tener esta posibilidad de levantar la restricción ", señaló Diego Montero.

Aunque la respuesta inicial de la ciudadanía al racionamiento de agua en Bogotá fue positiva, las autoridades señalaron que en los últimos meses se ha percibido una relajación en el compromiso con el ahorro. Montero insistió, además, en que es fundamental mantener una cultura de uso responsable del agua para evitar complicaciones en el suministro durante el primer trimestre de 2025.

Publicidad

"No podemos relajarnos, aún necesitamos subir los niveles del sistema de Chingaza y seguir contando con el apoyo de la ciudad en el uso responsable del agua. Lo que vamos a hacer una vez se retome la restricción en enero, vamos a seguir monitoreando vamos a comparar las afluencias (que esté lloviendo). Empezaremos a monitorear detalladamente para poder definir las medidas que seguiremos teniendo a principio del 2025", agregó el gerente en la entrevista, quien también destacó el trabajo social que se está llevando a cabo en zonas con menor conciencia de ahorro, enfocándose en conjuntos residenciales que no colaboran con las restricciones al no cerrar tanques de almacenamiento durante los cortes programados.



Casos por robo de agua en Bogotá

Uno de los retos más graves enfrentados por el sistema de acueducto es el robo de agua, una práctica que continúa ocurriendo a pesar de los esfuerzos por garantizar el suministro. En días recientes, se descubrió un caso en un hotel cerca de Corferias, donde se había instalado un “bypass” para evitar el contador de agua. Este delito, que representó la pérdida de miles de metros cúbicos de agua potable, ya fue judicializado.

Montero aseguró que la empresa de acueducto ha creado una gerencia corporativa dedicada exclusivamente a rastrear fraudes de este tipo y continuará tomando medidas legales contra los responsables. Las sanciones para este tipo de delitos pueden incluir penas de hasta 50 meses de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos. "Desafortunadamente, esa es una práctica que se ha vuelto recurrente; sin embargo, la empresa viendo la importancia de este tema, creó una gerencia corporativa únicamente para el tema de pérdidas. Parte de las funciones de esa gerencia es poder rastrear aquellos usuarios que cometen fraude"

Publicidad

"Nosotros nos damos cuenta de las personas que se portan bien y de las que no. Queremos indicarles a las personas de los conjuntos que cierran los tanques, que no estamos haciendo nada, que no nos están ayudando. Deben meterse en el cuento y apoyar la restricción", alertó a los residentes.

Embalses de Chingaza. Acueducto de Bogotá

Estado de los embalses

Actualmente, el sistema hídrico de Bogotá y municipios aledaños presenta condiciones diversas en los principales embalses:

Agregado Norte: Este conjunto, responsable del 50% del suministro hídrico de la ciudad, registra un nivel del 55,66% y una tendencia descendente, lo que genera alerta entre las autoridades.

Agregado Sur: Aporta un porcentaje menor al suministro, pero mantiene niveles más altos, alcanzando el 90,99%, con una tendencia estable.

Embalse de Chingaza: Este es uno de los más importantes para la ciudad y se encuentra en un nivel del 49,38%, con tendencia estable.

Montero destacó que Chingaza, pieza clave para el abastecimiento de agua potable, esperaba alcanzar niveles cercanos al 70% hacia octubre. Sin embargo, al cierre del año, su situación sigue siendo preocupante.