Alcalde Galán revela en cuántos días habría alerta roja en Bogotá si no cae agua en Chingaza

El nivel del sistema Chingaza, según las cifras reveladas por el acueducto de Bogotá, ha disminuido y, a fecha del 14 de diciembre de 2024, ya descendió por debajo del 50% -49,68%-. Pese a esto, la medida de suspender temporalmente el racionamiento de agua en la ciudad se mantiene. Pero el alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer cuántos días faltan para que haya si no entra una sola gota al embalse.

En esta fecha habría alerta roja en Bogotá si desciende el sistema Chingaza

De acuerdo con el Distrito y el Acueducto de Bogotá, el Día Cero se decretaría cuando el nivel de los embalses que surten a la capital colombiana baje al 36%. En ese momento, se endurecerá el racionamiento de Bogotá, que actualmente está establecido en nueve turnos distribuidos en la misma cantidad de días para las diferentes localidades de la ciudad.

El alcalde Galán, que habló con Red+ Noticias, señaló que, "asumiendo que no entrara ni una gota de agua a Chingaza, tendríamos 178 días para declarar alerta roja, es decir, seis meses. Aun así, en la alerta roja, tendríamos dos meses más de agua".

No obstante, el político se mostró optimista, pues se prevé que en 2025 “va a llover más. Usualmente cuando hay un año tan seco como el 2024, el siguiente no es tan seco. Hay una probabilidad del 60% de que va a llover más que el promedio”. Pero no se arriesgó a dar fecha de cuándo se levantaría el racionamiento de agua definitivamente.

¿Por qué levantar racionamiento de agua en Bogotá si el nivel del Chingaza está bajando?

El mandatario de la ciudad explicó al medio citado que "nosotros para tomar esa decisión valoramos un poco cómo ha evolucionado el Sistema Chingaza". "Ya se redujo de 70 a 50% el agua que se trae de Chingaza. Aumentamos Tibitoc, ya lo pasamos de 20 a cerca de 40 o 45%. Eso hace que el agua de Chingaza dure más", añadió. Así mismo, en diálogo con Noticias Caracol en vivo aseguró que “en la última semana de diciembre y la primera de enero baja, en promedio histórico, el 5% de consumo de agua. Entonces, aún sin racionamiento, vamos a tener un 5% de ahorro de agua”.

Carlos Fernando Galán, alcalde Bogotá, se refirió a la reapertura del Parque Nacional. Además, habló sobre el racionamiento de agua, que se suspenderá en la última semana de diciembre: "Tenemos que volver el 7 de enero con el turno 5".



Así las cosas, no habrá racionamiento de agua entre el 23 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025. Es decir que el último día de la restricción será el domingo 22 de diciembre (turno 4). En 2025, la medida se restablecerá el martes 7 de enero con el turno 5.

El racionamiento de agua no podrá levantarse hasta que esté garantizado el suministro del servicio público, lo que parece no tener un horizonte próximo por la reciente alerta del Ideam, que señaló que en el primer trimestre de 2025 habrá una nueva temporada seca.

“Veníamos con un aumento de las precipitaciones en el mes de noviembre y ya en las últimas semanas, debido a diferentes situaciones climáticas que se han presentado en el país han disminuido”, manifestó la directora general del instituto, Ghisliane Echeverry, a Noticias Caracol en vivo.

“Esta temporada, en diciembre se empieza a configurar la temporada de menos lluvia en gran parte del país, especialmente en la región Andina y en la región Orinoquía y esta temporada de menos lluvia se extiende hasta marzo. Históricamente, enero y febrero son meses de menor precipitación y lo que están mostrando nuestras predicciones climáticas es que enero va a comportarse con lluvias un poco por encima de lo normal, especialmente en la región Caribe y en febrero podríamos esperar algún aumento de lluvias en la región Caribe y Andina”, recalcó.

Y añadió que, “en relación específica a las condiciones de Chingaza, el embalse ha estado disminuyendo. En este momento está en alrededor de un 50%, que no es normal para la época, debería estar mucho más alto. Esperamos algunas lluvias las próximas semanas, pero el próximo año, efectivamente, seguiremos en una situación de déficit, especialmente en Chingaza. Ya lo que respecta a las medidas de aumento de la oferta con Tibitoc y otras medidas, seguramente ayudarán a los temas de racionamiento, pero enfocándonos específicamente en lo que tiene que ver con las lluvias en Chingaza, vamos a continuar con este déficit de precipitaciones hasta marzo del próximo año”.