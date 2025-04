¿Qué pasó con dos serpientes boas de 5 metros que aparecieron en conjunto residencial en La Mesa?

Dos boas constrictor de aproximadamente cinco metros de longitud sorprendieron este Sábado Santo a los habitantes del conjunto residencial Atalaya ubicado en La Mesa, Cundinamarca. Las serpientes se pasearon tranquilamente por la zona buscando salir a su hábitat natural. ¿Qué hicieron los vecinos del sector?

La visita de estos dos reptiles quedó registrada en videos e imágenes tomados por los residentes del conjunto. Las serpientes se mostraron pasivas y pasaron por la zona con movimientos ondulantes.

“Si ellas no se sienten atacadas, no le tiran a uno”, se escucha decir a uno de los habitantes del sector. Las serpientes avanzaron por el borde de la cerca del condominio buscando un espacio en la malla para poder salir a terreno tropical. No obstante, su gran tamaño les impidió huir rápidamente. El video no permitió ver el destino final que tomaron los animales, por lo que Noticias Caracol consultó a la Alcaldía de La Mesa para conocer finalmente qué pasó con los reptiles.

“Uno de los propietarios de las casas del conjunto observó a estas dos serpientes y la reacción fue dejar que las serpientes volvieran a su lugar natural. Ellos (los residentes) han recibido capacitaciones de entidades como la CAR para esos casos”, explicó un vocero de la administración municipal.

#IMPONENTE. Habitantes de conjunto residencial en el mpio de La Mesa (C/marca), fueron sorprendidos esta mañana por la visita de dos inmensas boas constrictor de aproximadamente cinco metros. pic.twitter.com/Gb2xAoPDud — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) April 19, 2025

Según la alcaldía, las personas que vieron a las serpientes no las atacaron, sino que actuaron tranquilamente y las ayudaron a salir del conjunto rumbo a su hábitat natural: “Un bosque que queda por la parte de atrás del conjunto y colinda con la vereda Zapata”.

Al parecer, este tipo de visitas de animales silvestres a conjuntos cercanos a bosques o zonas con flora típica del trópico son más comunes de lo que se cree. Serpientes similares a estas dos boas ya habían arribado a condominios de La Mesa explorando el espacio. En la mayoría de los casos, los habitantes evitan atacarlas y solo las dejan pasar para que vuelvan a sus territorios de origen.

Estos reptiles habitan en los trópicos de América Central y del Sur. Generalmente, no son peligrosas para los humanos y los ataques no son comunes. Las mordeduras pueden ocurrir, pero suelen ser el resultado de un manejo inadecuado o una reacción defensiva de la serpiente.

Las boas son víctimas de cautiverio y caza ilegal

De acuerdo con Corantioquia, las boas son animales víctimas del cautiverio ilegal. Estos animales no son solo tenidos por algunos como mascotas, sino que también son sacados de su hábitat para traficar con su piel. Pese a que no son venenosas, su fuerza permite que atrape a sus presas hasta dejarlas inmóviles.

Las boas constrictoras, además de ser cazadas por su piel, también son populares en el comercio de mascotas exóticas. En algunos lugares están protegidas debido a la caza excesiva.

