VIDEO | Dos serpientes boas de 5 metros aparecieron en conjunto residencial en La Mesa, Cundinamarca

Una inusual presencia de un animal que vive en los trópicos sorprendió esta mañana a los habitantes de un conjunto residencial en La Mesa, Cundinamarca. En videos captados por la comunidad se logró evidenciar el paso de dos serpientes boas constrictor en el sector.

Este suceso se presentó en el condominio Atalaya. Los dos reptiles de aproximadamente cinco metros se mostraron tranquilos y pasaron por la zona con movimientos ondulantes, mientras los residentes capturaron en imágenes y videos esta atípica muestra de fauna.

“Si ellas no se sienten atacadas, no le tiran a uno”, se escucha decir a uno de los habitantes del sector. Las serpientes avanzaron por el borde de la cerca del conjunto residencial buscando un espacio en la malla para poder salir a terreno tropical. No obstante, su gran tamaño les impidió huir rápidamente. Por ahora, se desconoce si finalmente lograron volver sanas y salvas a su hábitat natural.

#IMPONENTE. Habitantes de conjunto residencial en el mpio de La Mesa (C/marca), fueron sorprendidos esta mañana por la visita de dos inmensas boas constrictor de aproximadamente cinco metros. pic.twitter.com/Gb2xAoPDud — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) April 19, 2025

¿Estas serpientes representan peligro para el ser humano?

La boa constrictor es conocida por su capacidad de constricción, es decir, mata a sus presas envolviéndolas con su cuerpo y apretando hasta asfixiarlas. Aunque no es venenosa, puede ser peligrosa para los seres humanos si se siente amenazada o si es tenida en situaciones de maltrato o fuera de su hábitat, especialmente en cautiverio.

Por esta razón, autoridades ambientales recomiendan no sacar a estos animales de su hábitat natural. Además, evitar cualquier contacto que pueda hacerlas sentir en peligro, para evitar alguna reacción defensiva que termine hiriendo a las personas.

De acuerdo con Corantioquia, las boas son animales víctimas del cautiverio ilegal. Estos animales no son solo tenidos por algunos como mascotas, sino que también son sacados de su hábitat para traficar con su piel. Pese a que no son venenosas, su fuerza permite que atrape a sus presas hasta dejarlas inmóviles.

Estos réptiles habitan en los trópicos de América Central y del Sur. Generalmente, no son peligrosas para los humanos y los ataques no son comunes. Las mordeduras pueden ocurrir, pero suelen ser el resultado de un manejo inadecuado o una reacción defensiva de la serpiente.

Así se ve una serpiente de esta especie en su hábitat natural - AFP

Las boas constrictoras, además de ser cazadas por su piel, también son populares en el comercio de mascotas exóticas. En algunos lugares están protegidas debido a la caza excesiva.

¿Qué hacer si se encuentra una serpiente?

Las autoridades recomiendan en estos casos llamar de inmediato a las líneas de emergencia. Sin embargo, mientras los organismos de socorro atienden la situación, lo más importante es no atacarlas con ningún tipo de herramienta. La mayoría de las veces, estos animales solo lastiman cuando se sienten provocados.

En el caso de las boas constrictor, no se trata de animales venenosos, pero una mordedura podría generar daños en la piel que desencadene en una infección. Estos reptiles matan enrollando a sus víctimas con su cuerpo musculoso y apretándolas hasta la muerte.

Expertos también entregan sugerencias en caso de que el animal presente las siguientes señales:



Si ve que este se retrae y tiene la boca abierta o lo está mirando amenazantemente, procure alejarse lentamente a una distancia mínima de 5 metros.

Si el reptil está en su casa, procure restringirle el movimiento. Esto lo puede lograr poniendo una cobija pesada sobre su cuerpo. Si está agitada, la serpiente se calmará al no poder ver personas u objetos que considere un riesgo para ella.

Si definitivamente ve que el animal está muy agresivo o simplemente no se siente en plena capacidad de tomar las acciones anteriormente nombradas, retírese y espere a que acudan los expertos.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc