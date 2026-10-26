¿Sintió el temblor? Sismo de magnitud 4.2 sacudió el Chocó; este fue el epicentro y profundidad

Un temblor de magnitud 4.2 se registró en la noche de este domingo 25 de octubre de 2026 en el departamento de Chocó, según el reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo como epicentro la zona de El Litoral del San Juan (Docordó) y se presentó a las 11:25 p. m., hora local. De acuerdo con la información oficial, el evento sísmico alcanzó una magnitud de 4.2 y se produjo a una profundidad de 49 kilómetros, una característica que puede influir en la percepción del temblor en municipios ubicados a varias decenas de kilómetros del epicentro.



Temblor hoy: datos del sismo reportado en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano identificó este evento con el código SGC2026vbjfby. El movimiento ocurrió exactamente a las 23:25:31 del 25 de octubre de 2026 en Colombia, mientras que la hora universal coordinada (UTC) correspondió a las 04:25:31 del 26 de octubre.

Las coordenadas del sismo fueron 4.25 grados de latitud y -76.73 grados de longitud. El análisis del evento fue realizado de manera manual por los especialistas del SGC y contó con información recopilada por 52 estaciones de monitoreo sísmico. El reporte técnico también indicó un valor RMS de 0.9 segundos y un Gap de 71 grados, parámetros utilizados por los expertos para determinar la precisión en la ubicación y caracterización del fenómeno.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-25, 23:25 hora local Magnitud 4.2. Profundidad 49 km, El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/hO4Wh7ABAb — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 26, 2026

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Municipios cercanos al epicentro del temblor hoy

Aunque el epicentro se localizó en jurisdicción de El Litoral del San Juan, varias poblaciones cercanas se encuentran dentro del área en la que el movimiento pudo ser percibido por algunos habitantes. Según el informe, los municipios más próximos al punto donde se originó el sismo fueron:



Calima (Valle del Cauca), a 45 kilómetros.

Sipí (Chocó), a 46 kilómetros.

Trujillo (Valle del Cauca), a 46 kilómetros.

La ubicación del evento entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca hace que ciudadanos de distintos sectores del occidente colombiano estén atentos a los reportes oficiales sobre percepción y posibles efectos asociados al movimiento.



¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia?

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en América Latina debido a su ubicación geológica. El territorio nacional está influenciado por la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe.



Esta dinámica genera acumulación y liberación de energía en diferentes zonas del país, especialmente en regiones como el Pacífico colombiano, los Andes y el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, reconocido por su constante actividad. Por esa razón, los reportes de temblor hoy son consultados diariamente por miles de personas que buscan conocer la magnitud, profundidad y ubicación exacta de los movimientos registrados por la red de monitoreo nacional.



Intensidad y monitoreo del sismo

El informe del Servicio Geológico Colombiano señaló que la intensidad instrumental máxima registrada alcanzó un PGA de 0.74 centímetros por segundo cuadrado. Este indicador permite estimar la aceleración máxima del suelo durante el evento y forma parte de los parámetros utilizados para evaluar el comportamiento de un sismo.



Hasta el momento de la emisión del reporte, no se habían informado afectaciones derivadas de este movimiento telúrico. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales y seguir las medidas de prevención establecidas para eventos sísmicos.

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El monitoreo permanente de la actividad geológica continúa en todo el territorio nacional a través de la red de estaciones del SGC, que permite detectar, localizar y analizar los movimientos sísmicos que ocurren diariamente en Colombia. Este temblor hoy en El Litoral del San Juan, Chocó, se suma a los eventos que regularmente son registrados en una de las zonas con mayor actividad tectónica del país.

ÁNGELA URREA PARRA

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