¿Por qué sigue temblando en el Pacífico? Servicio Geológico Colombiano explicó el enjambre sísmico

En las últimas horas, la región del Pacífico colombiano ha experimentado una persistente serie de temblores que ha encendido las alarmas de la población y provocado evacuaciones preventivas en ciudades como Cali, donde se han llegado a contabilizar cerca de 20 sismos en periodos muy cortos. Este fenómeno, que mantiene en constante alerta al departamento del Chocó y sus zonas aledañas, se desencadenó tras un evento telúrico de gran magnitud registrado el pasado 10 de agosto.



Para comprender el origen de estas sacudidas y resolver las principales inquietudes ciudadanas, Mónica Arcila, directora de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó los factores técnicos que explican esta inusual secuencia.



¿Por qué no paran los temblores en el Pacífico?

La elevada frecuencia de los sismos en el occidente del país ha generado incertidumbre entre las comunidades, especialmente tras jornadas en las que se registraron hasta cuatro eventos en cuestión de una sola hora. Según la explicación científica del SGC, la actividad telúrica reciente responde a un proceso complejo de reacomodación del terreno posterior al movimiento principal.

Mónica Arcila detalló el comportamiento del fenómeno: "Después de sismos grandes normalmente se presentan secuencias de réplicas, que son pequeños eventos que se presentan en la misma zona de la ruptura del sismo. En este caso, lo que estamos observando es que la sismicidad se trasladó a la placa superior". Esta transferencia de la perturbación hacia las rocas superiores ha mantenido una actividad telúrica constante durante más de un mes en la región.



¿Qué es un enjambre sísmico?

A diferencia de lo que ocurre en una secuencia convencional de réplicas, donde la magnitud de los sismos tiende a descender paulatinamente con el paso de los días, el evento que impacta al Pacífico presenta características particulares que los sismólogos clasifican bajo otra denominación. Al respecto, la directora de Geoamenazas aclaró la naturaleza de esta dinámica: "Es lo que conocemos en sismología como un enjambre sísmico. Estos enjambres se caracterizan por tener magnitudes importantes durante todas las secuencias, ayer vimos dos eventos de magnitud 4.9, mientras que en las secuencias de réplicas las magnitudes tienden a descender".

Esta consistencia en la fuerza de los movimientos explica por qué la percepción de temor y preocupación se mantiene elevada entre los habitantes, ya que la liberación de energía no ha seguido el patrón descendente habitual de una réplica tradicional. La ubicación geográfica del Pacífico colombiano lo sitúa en una de las zonas geológicas más activas y complejas del país. Esta región se encuentra justo en el límite de contacto entre la placa de Nazca y la placa de Suramérica, área conocida técnicamente como la zona de subducción.



Históricamente, esta interacción de placas ha sido la fuente generadora de los sismos de mayores magnitudes en el territorio nacional. Sobre el origen profundo de la sacudida y su evolución posterior, la experta del SGC precisó: "Tuvimos un sismo muy grande que se presentó a una profundidad mayor a 100 kilómetros. La sismicidad que estamos viendo ahora es la respuesta a una alteración de ese sismo; modificó, sacudió las rocas allí encima y lo que estamos presenciando es ese proceso como de transferencia de esa perturbación".



De acuerdo con la vocera institucional, este comportamiento corresponde a la actividad propia de una zona de subducción tras una perturbación de gran escala. La repetición constante de los temblores ha sembrado la inquietud entre la población sobre si estas sacudidas representan una alerta sobre un terremoto de mayor escala o si responden a una simple manifestación del terreno tras los cambios sufridos.

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Frente a esta interrogante, Arcila ofreció un balance fundamentado en la evidencia disponible: "Es una manifestación de los cambios que sufrió el terreno en la zona del Chocó. No tenemos información ni evidencias para decir que podemos estar ante la inminencia de un evento de mayor magnitud, pero tampoco tenemos ningún elemento para descartarlo".

Debido a que la ciencia no puede prever con exactitud la evolución ni el momento en que empezará a descender la frecuencia de este enjambre sísmico, la Red Sismológica Nacional mantiene un monitoreo ininterrumpido durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dado que los fenómenos telúricos son imposibles de evitar, las autoridades enfatizan que la respuesta más efectiva radica en la prevención y la preparación dentro de las comunidades y los hogares. La revisión previa de la infraestructura y el aseguramiento de objetos inestables resultan fundamentales para mitigar riesgos.

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En este sentido, Arcila puntualizó las acciones prioritarias para la ciudadanía: "Los sismos son algo que no podemos evitar y lo mejor que podemos hacer es estar muy atentos y sobre todo revisar en nuestras casas qué podría afectarnos, qué medidas de seguridad mínimas podríamos tomar, que no tengamos objetos que puedan caer... Es estar muy alertas y revisar con los organismos de gestión del riesgo todos los protocolos de las actuaciones que se recomiendan antes, durante y después del sismo".

Las autoridades reiteran la importancia de mantener la calma, adecuar los espacios habitacionales y de trabajo para evitar accidentes y consultar únicamente las fuentes oficiales para mantenerse informados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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