Tatuadoras en Medellín denuncian que un extranjero las acosa por redes con fotos obscenas de él

En Medellín, decenas de mujeres tatuadoras sacaron a la luz pública el caso de un sujeto extranjero, identificado como Andrés, quien sería de origen estadounidense, que las ha estado acosando, durante varios años, por medio de redes sociales. En total, se han puesto 20 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

En las últimas horas, y en medio de la zozobra y impotencia, las tatuadoras de la capital de Antioquia decidieron unirse para denunciar a este extranjero que, según ellas, las ha venido acosando sexualmente. El primer contacto de este sujeto, dicen las denunciantes, se da con la excusa de la cotización de un tatuaje.

Valentina Ocampo, tatuadora, dijo que “este hombre empezó cotizándome un tatuaje, como normalmente lo hacía con todas las chicas. En ese momento, parecía un cliente normal y le pregunté qué se quería tatuar. Me dijo que se quería tatuar su zona íntima. Me mandó fotos de su pene, me mandó fotos de cosas muy grotescas”.

En la Fiscalía reposan 20 denuncias formales. Sin embargo, habría más de 80 tatuadoras que fueron víctimas de este acoso sexual por parte del mismo hombre.

Susana Moncada, tatuadora, indicó que, “cuando en Instagram tú vas a reportar y bloqueas a la persona que está hablando en ese perfil, se pierde toda la información. Entonces, hay muchas tatuadoras que perdieron la evidencia. Entonces, al no tener pruebas, la Fiscalía respondió que es insuficiente y que hay que subir más información”.

Noticias Caracol conoció que este hombre ya no se encuentra en la ciudad de Medellín y que, incluso, se fue de Colombia.

“Vamos a esperar qué dice Migración. Necesitamos realmente la respuesta de Migración porque la idea antes era sacarlo del país y que no nos pudiera hacer nada. Ahora, sabiendo que no está en el país, lo que queremos es que no pueda volver a entrar al país para precisamente sentirnos seguras dentro de nuestros trabajos y nuestras empresas”, sostuvo Susana Moncada.

Finalmente, Noticias Caracol contactó a la Alcaldía de Medellín y desde allí revelaron que las víctimas ya recibieron atención psico jurídica. Además, se impulsó el caso a Fiscalía con el propósito de que se abra una noticia criminal y se le dé celeridad a este caso.

¿Cómo denunciar acoso sexual en Colombia?

Denunciar acoso sexual en Colombia es un proceso importante para garantizar la justicia y la protección de las víctimas. Le explicamos dónde puede denunciar.

Fiscalía General de la Nación: Puede presentar una denuncia de forma verbal o escrita en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas) de la Fiscalía. También puede hacerlo en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que operan las 24 horas del día.

Policía Nacional: Otra opción es acudir a las estaciones de Policía o a las Unidades de Policía Judicial como la Dijin, Sijin o el CTI. Estas unidades también remiten el caso a la Fiscalía y pueden proporcionar protección inmediata.

Medicina Legal: La autoridad que recibe la denuncia puede remitir a la víctima al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer la gravedad de las lesiones.

Comisarías de Familia: En casos de violencia intrafamiliar, puede acudir a las Comisarías de Familia, que pueden ordenar medidas de protección y remitir el caso a la Fiscalía.

Profamilia: Si el ciudadano prefiere recibir apoyo integral y atención humanizada, puede acercarse a cualquiera de las clínicas Profamilia a nivel nacional. Ellos ayudarán a iniciar el proceso de denuncia y ofrecerán apoyo psicológico.

Cabe recordar que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a recibir atención inmediata en un centro de salud, y el hospital o la clínica que le prestó el servicio debe informar a las autoridades para investigar los hechos.

