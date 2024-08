Nueva ley contra acoso sexual en Colombia: ¿en qué consiste esta medida?

Entró en vigor en Colombia la nueva ley contra el acoso sexual, la cual está orientada a prevenir y atender esta problemática en el contexto laboral y académico.

¿En qué consiste la nueva ley contra el acoso sexual?

La Ley 2365 de 2024 contempla medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia. La víctima podrá denunciar esa conducta así sea la primera vez que se registra.

“Para buscar una efectiva prevención de conductas que necesariamente no tienen que ser repetitivas, puede ser cualquier conducta no aceptada, no deseada por la víctima, cualquier hostigamiento, agresión, conducta indebida, desde el punto de vista sexual que genere incomodidad o afectación en el ámbito de trabajo”, explicó en Noticias Caracol en vivo Vicente Umaña, experto.

La nueva ley impone a los empleadores y a las instituciones educativas contar con un protocolo para atender este tipo de situaciones y de manera inmediata iniciar la investigación. Además, cuando amerite, se debe redireccionar el caso y a la víctima con la Fiscalía.

“Debe tomar medidas para proteger a la víctima. Por ejemplo, que no tenga contacto con el agresor, cambiar a la víctima de sitio de trabajo, permitirle trabajar remotamente, todo esto mientras se lleva a cabo la investigación y se determina lo que pasó”, agregó Umaña.

Ojo con las denuncias de acoso basadas en señalamientos falsos

En estos procesos se buscará establecer que la denuncia no se base en señalamientos falsos.

“Existe la denuncia temeraria. Si una persona acusa y ese otro no cometió la conducta, las consecuencias van a ser para quien denuncia con fundamento en hechos inexistentes”, enfatizó Vicente Umaña.

Sin embargo, la ley contra el acoso sexual determina que la persona que realiza la denuncia en su empresa, tendrá una protección de 6 meses, tiempo en el que la víctima no podrá ser retirada de su trabajo.