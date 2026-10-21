Último mensaje y pago bancario: pistas de la desaparición de modelo María Alejandra Molina en Cali

La familia de María Alejandra Molina Solano está en alerta y pide ayuda para dar con el paradero de la modelo de 27 años, quien desapareció tras realizar un viaje a Cali por trabajo. La joven viajó a la capital del Valle el Cauca desde Bogotá, pero luego de unos días dejó de responder los mensajes y desconocen qué pudo haber pasado con ella.



¿Qué es lo último que se sabe de María Alejandra Molina?

Allegados de la modelo han indicado que la última vez que tuvieron comunicación con la joven fue el domingo 11 de octubre, pero que ella viajó a Cali el jueves 8 de octubre y les confirmó su llegada a la ciudad alrededor de las 11:00 de la mañana. Los últimos mensajes y movimientos bancarios de la modelo se convierten en las claves de la investigación en este momento.

Natalia Molina, hermana de la modelo bogotana, relató a El País de Cali que se estuvo comunicando con su hermana a través de WhatsApp durante los primeros días de su viaje. El 8 de octubre, la modelo le confirmó que ya estaba en la ciudad con una selfie en el letrero de bienvenida a la capital caleña. En medio de esa conversación, María Alejandra le comentó a su hermana que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para registrarse en el lugar que se hospedaba.

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Las hermanas mantuvieron su comunicación por WhatsApp durante tres días, en los que María Alejandra le comentaba a Natalia detalles sobre su estadía en la ciudad. Sin embargo, María Alejandra Molina le envió un último mensaje a su hermana el domingo 11 de octubre sobre las 6:00 de la tarde y nunca más volvió a responder. Al día siguiente su hermana intentó comunicarse nuevamente con ella, pero los mensajes ya no llegaban a su celular y, desde entonces, ningún familiar conoce el paradero de la joven de 27 años.



Las contradicciones y preguntas del caso

Mientras la familia Molina Solano intenta restablecer la comunicación con María Alejandra y tener respuestas sobre su paradero, hay algunas contradicciones y preguntas que generan dudas sobre la desaparición de la modelo bogotana. Una de las situaciones que generó preocupación a la familia desde un primer momento es que la modelo le había dicho a su madre que viajaría a Medellín por motivos de trabajo.



Ese cambio de destinos, sin explicación alguna para la familia genera preguntas sobre el viaje que realizó la modelo. Sin embargo, cabe insistir en que Molina llegó a Cali el pasado 8 de octubre, como lo confirma la foto que le envió a su hermana desde la ciudad. El celular de la modelo, además, suena apagado y sus redes sociales no registran ningún tipo de actividad reciente.



Por otro lado, está el desconocimiento de la familia sobre el lugar en el que la modelo se estaba hospedando. Aunque la modelo les dijo que debía esperar hasta cierta hora para hacer su registro, no les dio detalles sobre el hotel en el que se encontraba y algunas fotos que le envió a su hermana en esos días los ha hecho dudar si estaba en un hotel o un apartaestudio. Desafortunadamente, ninguna de esas imágenes ayuda a identificar el sitio en el que estaba la mujer.

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Una pista importante para los familiares es el último movimiento bancario en la cuenta de María Alejandra Molina. Según reveló uno de sus allegados a El Tiempo, la modelo realizó una transferencia de $172.000 el domingo 11 de octubre a las 6:41 p. m. para lo que sería un alojamiento de Airbnb, información que todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

En la ciudad, las autoridades han activado los organismos de búsqueda a través de cámaras de seguridad y con los detalles que tiene la familia sobre la joven para poder establecer su paradero. Por su parte, la familia utiliza las redes sociales para pedir ayuda a cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de la modelo y habilitaron el número 312 390 5927 para recibir información.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co