Bancolombia advierte sobre error que muchos cometen al usar la nueva app: esto le puede pasar

Bancolombia anunció a sus usuarios el pasado 25 de marzo de 2025 el cierre definitivo de la aplicación móvil Bancolombia Personas. Con el cambio, también llegaron algunas novedades a la nueva aplicación de 'Mi Bancolombia' , disponible en tiendas desde ese mismo día. A pesar de los esfuerzos por hacer que la plataforma sea más eficiente y moderna, algunos usuarios han expresado sus inquietudes sobre uno de los cambios que se avecinó junto con la actualización de los servicios: ver el saldo mientras se hacen movimientos, esto, para muchos, afecta a la seguridad y privacidad de las personas que usan la aplicación para realizar transacciones y diferentes pagos en la plataforma.

Una de las principales quejas se refiere a la opción de la nueva aplicación que permite ver el saldo disponible de la cuenta mientras se realizan movimientos, algo que no sucedía en la versión anterior. Uno de los ejemplos es el de Andy Inventor, un creador de contenido en TikTok, quien expresó su desacuerdo con la nueva función. El usuario destacó un escenario que considera riesgoso, especialmente cuando se realiza una transacción usando el código QR en la app de Mi Bancolombia. Según Inventor, al realizar pagos o transferencias a través de QR, el saldo de la cuenta se muestra de manera visible, lo que podría exponer a los usuarios a posibles problemas de seguridad, especialmente en espacios públicos.



Bancolombia advierte común error que pueden cometer usuarios

Para Andy Inventor, la exposición del saldo mientras se usan funcionalidades como el código QR es un riesgo, ya que en lugares públicos, cualquier persona cercana puede ver la cantidad de dinero disponible, lo que podría generar situaciones de vulnerabilidad. El creador de contenido agregó que, aunque puede ser aceptable ver el saldo en la comodidad del hogar, el escenario cambia cuando se está en la vía pública, donde las personas pueden ser más susceptibles a situaciones de robo o fraude.

"Cuando usted está transfiriendo por QR en la nueva aplicación, el saldo sale visible. ¿Cuál es el problema? Esto puede causar muchos problemas en la privacidad de las personas y de la seguridad. Si yo estoy en la calle cualquier cosa y sale mi saldo, eso puede ser peligroso. Como lo tenían en la aplicación antigua es seguro", comentó el internauta. "Una cosa es que usted esté en su casa transfiriendo y le salga su saldo, bien. Con el QR, en cambio, no se puede dejar expuesta a las personas en la calle que estén tratando de transferir y les salga su saldo, porque eso puede exponernos", agregó.

Ante las preocupaciones de sus usuarios, Bancolombia no tardó en emitir una respuesta sobre este tema. La entidad financiera recordó que la nueva aplicación Mi Bancolombia fue diseñada para ser más ágil, rápida y segura, pero también alertó a los usuarios para que mantuvieran medidas de precaución en el uso de la app. Bancolombia destacó que la visibilidad del saldo durante las transacciones se realiza bajo un marco de seguridad, por eso, la entidad hizo algunas recomendaciones a usuarios para que cuiden su información y privacidad mientras interactúan con la app en público.

"Es importante tener en cuenta las medidas de seguridad a la hora de usar la aplicación, cuida tu pantalla y úsala lejos de la vista que otras personas. Usa los bolsillos para organizar y cuidar tu plata". Bancolombia dejó claro que, aunque la nueva aplicación ofrece más funcionalidades y un acceso más directo a información, el comportamiento responsable de los usuarios es también importante para evitar posibles vulnerabilidades. La entidad también recordó que la seguridad digital de los usuarios sigue siendo una prioridad para el banco y que se seguirán haciendo mejoras para garantizar que la experiencia digital sea lo más segura posible.



Así operan delincuentes con las "prestacuentas" en Bancolombia

Bancolombia encendió las alarmas sobre una modalidad delictiva que ha ganado terreno en distintas ciudades del país. Se trata del uso de cuentas bancarias de personas del común para movilizar dinero ilícito, un esquema que las autoridades han identificado como parte del engranaje del lavado de activos. Esta actividad, que puede parecer inofensiva o hasta legal, implica serias consecuencias para quienes la practican, incluso sin conocer su trasfondo.

Conocidos popularmente como "prestacuentas", los involucrados permiten que su cuenta bancaria sea utilizada para recibir depósitos cuyo origen no pueden comprobar. En muchos casos, estas personas acceden a prestar sus datos a cambio de una pequeña comisión, creyendo que se trata de una oportunidad de ganar dinero fácil sin riesgos. Sin embargo, lo que parece una transacción informal puede convertirse en un grave problema judicial.



¿Cómo operan los criminales?

Los delincuentes se acercan a personas, muchas veces en condiciones económicas vulnerables, y les ofrecen una "forma rápida" de ganar dinero. Solo deben permitir que su cuenta reciba ciertas transferencias de dinero y, a cambio, se les da una comisión. Para evadir los controles bancarios y no levantar sospechas, las organizaciones criminales dividen grandes sumas de dinero en transferencias pequeñas. Este método, conocido como "fraccionamiento", tiene como fin ocultar el verdadero volumen de los recursos y dificultar su rastreo. Así, los fondos se mueven por varias cuentas sin generar alertas inmediatas en los sistemas financieros.

Prestar una cuenta bancaria para estos fines puede parecer algo trivial, pero en el marco jurídico colombiano constituye un delito grave. Según lo establecido por el Código Penal, el lavado de activos puede conllevar penas de entre 10 y 30 años de cárcel. Además, la persona involucrada puede ser objeto de millonarias multas y enfrentar la extinción de dominio de sus bienes, lo que implica perder propiedades y otros activos adquiridos con esos ingresos ilícitos, aún si no sabía su procedencia.

"Prestacuentas": víctimas y cómplices involuntarios

Bancolombia y otras entidades del sector financiero han venido fortaleciendo sus sistemas de monitoreo para identificar patrones sospechosos, como ingresos repetitivos de pequeñas sumas, transferencias de dinero de personas desconocidas y giros provenientes del extranjero que no se relacionan con actividades claras ni justificables. Cuando una cuenta muestra estos comportamientos, se activan las alarmas y se da paso a investigaciones formales que pueden terminar en procesos penales contra el titular.

Una de las grandes preocupaciones de las autoridades es que muchas de las personas que caen en esta práctica lo hacen por desconocimiento. Son contactadas a través de redes sociales, grupos de mensajería o incluso en la calle, y se les presenta la propuesta como una simple "ayuda" para mover dinero. En muchos casos, ni siquiera se les explica con claridad de dónde provienen los fondos. Pero la ley no distingue entre el que sabe y el que no: si una persona facilita su cuenta bancaria para lavar activos, puede ser judicializada. Y aunque el argumento del desconocimiento puede ser considerado, no garantiza la exoneración de responsabilidad.



¿Cómo detectar si le están usando como "prestacuenta"?

Bancolombia compartió una serie de señales de alerta para ayudar a los usuarios a identificar si podrían estar siendo utilizados para este tipo de maniobras delictivas: