No es Bancolombia: si le llega este mensaje de texto a su celular, pilas, porque es una estafa

En Colombia, las modalidades de estafa han cambiado con el tiempo, usando las nuevas tecnologías y aprovechando la vulnerabilidad de los ciudadanos. Una de las formas más comunes es la estafa telefónica . En ella, los delincuentes realizan llamadas en las que se hacen pasar por familiares o autoridades para solicitar dinero. Un ejemplo típico es la llamada de una persona que finge ser un pariente en emergencia, solicitando ayuda económica inmediata. Otra variante es la llamada de un supuesto agente de tránsito o policía que informa sobre la detención de un familiar y exige un pago para su liberación.

Durante la pandemia de COVID-19, surgió una modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por clientes que necesitan servicios en áreas rurales. Solicitan el teléfono de un familiar como referencia y luego llaman a ese familiar para informar sobre un supuesto secuestro, exigiendo un rescate. Esta modalidad ha afectado a profesionales como veterinarios, ingenieros y jardineros, quienes se ven atrapados en una situación de angustia y presión.

Otra técnica de estafa que ha ganado notoriedad es el smishing. Esta técnica combina el uso de mensajes de texto (SMS) con técnicas de phishing para robar información personal y financiera. Los delincuentes envían mensajes que parecen provenir de entidades legítimas, como bancos, con enlaces que dirigen a sitios web falsos. Al ingresar información en estos sitios, los usuarios corren el riesgo de que sus datos sean utilizados para transacciones no autorizadas, lo que puede resultar en pérdidas económicas significativas.

Alerta emitida por Bancolombia sobre la modalidad de estafa a través de mensajes de texto - Getty Images

Bancolombia advierte sobre mensajes de texto fraudulentos

Bancolombia ha emitido una advertencia a sus clientes sobre una nueva modalidad de estafa que circula a través de mensajes de texto. Los delincuentes están enviando mensajes que parecen provenir de Bancolombia, informando sobre la activación de seguros no solicitados y sugiriendo que los usuarios pueden cancelarlos a través de un enlace proporcionado en el mensaje. Un ejemplo de estos mensajes es el siguiente: "Se le informa que hoy 08/04/2025 quedo activa su póliza CARD-F por $159.099. mensuales. Si no está conforme, puede cancelarla aquí: (link fraudulento)".

Además de este, hay otro mensaje de texto que han usado criminales haciéndose pasar por Bancolombia: "Bancolombia informa que hoy dd/mm/aaaa se activó su seguro por $198.470. ¿No fuiste tú? Puedes cancelar el cargo aquí: (adjuntan link fraudulento)".

Este tipo de mensaje es un claro intento de estafa. Bancolombia ha enfatizado que sus enlaces siempre comienzan con "bancol.co", por lo que cualquier URL diferente podría ser un indicativo de fraude. La entidad recomienda a sus clientes no interactuar con estos mensajes ni hacer clic en los enlaces proporcionados.

"📲 Si te llega un mensaje con frases como “si no está conforme” y un enlace extraño, ¡no caigas! Todos nuestros enlaces empiezan con bancol.co. ¿Tienes dudas? Llama siempre a nuestras líneas oficiales", recalcó la entidad.

Errores ortográficos en los mensajes de delincuentes

Una característica común de los mensajes fraudulentos es la presencia de errores ortográficos y gramaticales. Estos errores no son accidentales; los estafadores los utilizan para filtrar a las personas que son más susceptibles a caer en sus engaños. Los mensajes que contienen errores como "quedo activa" en lugar de "quedó activa" o "Si no esta conforme" en lugar de "Si no está conforme," son indicativos de que el mensaje no proviene de una entidad legítima.

Además, los delincuentes suelen utilizar un lenguaje que busca generar urgencia y pánico en los usuarios, como plazos perentorios para realizar una acción, lo cual es una táctica para precipitar decisiones sin pensar. Bancolombia ha instado a sus clientes a ser cautelosos y verificar la autenticidad de cualquier mensaje recibido, especialmente aquellos que contienen errores ortográficos y gramaticales.

Bancolombia alerta sobre mensajes de texto con fines de estafa - Bancolombia

¿Cómo saber si un mensaje de Bancolombia es falso?

Para prevenir este tipo de fraudes, Bancolombia ofrece varios consejos prácticos para sus usuarios. En primer lugar, es fundamental desconfiar de los mensajes no solicitados, especialmente aquellos que contienen enlaces o que piden información personal. Si recibe un mensaje sospechoso, lo más recomendable es verificar su autenticidad contactando directamente a la entidad bancaria a través de sus canales oficiales.

Además, se debe evitar hacer clic en enlaces desconocidos. En lugar de interactuar con los enlaces en mensajes de texto, se sugiere ingresar manualmente la dirección del sitio web de Bancolombia en su navegador. También es importante nunca compartir información personal por mensaje de texto o correo electrónico, ya que Bancolombia ha enfatizado que no solicitará nunca datos sensibles a través de estos medios.

Mantener actualizado su dispositivo es otra medida crucial. Es esencial que los usuarios mantengan su sistema operativo y aplicaciones al día para protegerse contra vulnerabilidades que puedan ser explotadas por los atacantes.



Números telefónicos de Bancolombia

Si se encuentra en una de las principales ciudades, estos son los números que debe marcar. Tenga en cuenta el indicativo si lo va a hacer desde un celular:



Medellín: (604) 510 9000

Bogotá: (601) 343 00 00

Barranquilla: (605) 361 8888

Cali: (602) 554 0505

Pereira. (606) 340 1213

Bucaramanga: (607) 697 2525

Cartagena: (605) 693 4400

Resto de Colombia: 01800 0912345

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

luaparra@caracoltv.com.co