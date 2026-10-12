Chontico Día hoy, 12 de octubre de 2026: resultado del número ganador y quinta cifra

Chontico Día es un juego de chance popular en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia, en el que los participantes apuestan por combinaciones de cuatro cifras. Este lunes 12 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo y los jugadores están pendientes de conocer el número ganador y la quinta cifra para comprobar sus apuestas.

Resultado de Chontico Día del 12 de octubre de 2026

El resultado de Chontico Día de este lunes 12 de octubre de 2026 está pendiente de publicación en las fuentes consultadas. El sorteo corresponde a la edición número 5390 y está programado habitualmente para la 1:00 p. m., hora colombiana.

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Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: 8448

8448 Quinta cifra: 0

La información se actualizará cuando se publique oficialmente el resultado de esta jornada.



¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día tiene como horario habitual la 1:00 p. m., hora de Colombia. Los participantes pueden consultar el resultado después del sorteo y comparar las cifras ganadoras con los números registrados en sus apuestas.



¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar, los jugadores seleccionan una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El orden de los números es importante para determinar si la apuesta coincide con el resultado ganador.



También existen modalidades que permiten obtener premios por coincidencias parciales, según las condiciones del juego. Por eso, es importante revisar el comprobante y verificar las cifras correspondientes a la modalidad elegida.



¿Cuánto paga Chontico Día?

El valor del premio depende de la modalidad de apuesta, las cifras acertadas y el monto jugado. Entre las opciones se encuentran las apuestas de cuatro, tres, dos y una cifra, con condiciones de pago diferentes.

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Para conocer el premio correspondiente, los participantes deben consultar el plan de pagos vigente y verificar los datos de su tiquete.

Resultado anterior de Chontico Día

El domingo 11 de octubre de 2026, el resultado de Chontico Día fue 2154, con quinta cifra 8, según los registros publicados para esa jornada. Este resultado corresponde al sorteo anterior y no permite anticipar las cifras ganadoras de este lunes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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