Chontico Noche del 16 de octubre: este fue el número ganador del sorteo

El resultado de Chontico Noche de este viernes 16 de octubre de 2026 ya fue publicado. El número ganador fue el 6314, según la información disponible en el portal de resultados de Chontico.

Quienes participaron en este sorteo pueden revisar las cuatro cifras y compararlas con el número registrado en su apuesta. Para comprobar el resultado, es importante verificar que la fecha corresponda al viernes 16 de octubre y no a una jornada anterior.

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El sorteo de Chontico Noche forma parte de los juegos de chance que se consultan diariamente en Colombia. Los resultados permiten a los participantes verificar sus apuestas y revisar las cifras publicadas para cada fecha.



¿Cuál fue el número ganador de Chontico Noche hoy?

El número ganador publicado para el sorteo de este viernes fue el siguiente:



6314 - Número ganador de cuatro cifras

De acuerdo con la publicación consultada, el resultado también permite identificar las siguientes combinaciones de cifras:



Cuatro cifras: 6314.

Tres primeras cifras: 631.

Tres últimas cifras: 314.

Dos últimas cifras: 14.

Última cifra: 4.

Estas referencias pueden ayudar a revisar el resultado según el tipo de apuesta realizada. Para confirmar el premio que corresponde a cada modalidad, se deben consultar las condiciones del juego y los canales autorizados.



¿Cuál fue el resultado de Chontico Noche del 15 de octubre?

Antes del sorteo de este viernes, el resultado publicado para el jueves 15 de octubre de 2026 fue 6575. Así fue el resultado de la semana.



Fecha

Número ganador

Viernes 16 de octubre de 2026

6314

Jueves 15 de octubre de 2026

6575

Miércoles 14 de octubre de 2026

9141

Martes 13 de octubre de 2026

2848

Lunes 12 de octubre de 2026

6403



Los resultados anteriores sirven como referencia para quienes desean consultar el historial del chance. Sin embargo, las cifras de sorteos pasados no permiten predecir el número de una jornada posterior.



¿Dónde consultar los resultados oficiales de Chontico Noche?

Los participantes pueden revisar el resultado en el portal de Chontico, donde se publica el número correspondiente a cada fecha. La página consultada incluye el resultado del 16 de octubre y un registro de sorteos anteriores.



Puede ingresar directamente a la sección de resultados de Chontico Noche para verificar las cifras.



Antes de reclamar un premio, compruebe la fecha del sorteo, conserve el comprobante de su apuesta y consulte los procedimientos establecidos por los operadores autorizados.

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La revisión del resultado publicado es el paso necesario para contrastar el número jugado. No debe confundirse una coincidencia parcial con la confirmación de un premio, ya que el pago depende de la modalidad y las condiciones aplicables.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.