Consulte los números ganadores de Dorado Mañana hoy, martes 25 de agosto de 2026

Dorado Mañana juega este martes 25 de agosto de 2026 una nueva jornada de su habitual sorteo. Los interesados pueden consultar la combinación obtenida y verificar si sus números coinciden con el resultado del día.

El juego, administrado por la red multiservicios Paga Todo, ofrece diferentes modalidades de apuesta de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas. El sorteo se realiza entre semana, de lunes a sábado, siempre que no sea un día festivo.

Resultado Dorado Mañana de este martes 25 de agosto

La combinación correspondiente al sorteo de hoy debe ser comparada con la registrada en cada tiquete para establecer si existe un acierto.



El número ganador de Dorado Mañana es XXXX y la quinta cifra es X.



Los participantes deben revisar cuidadosamente las cifras y confirmar el resultado mediante los canales oficiales antes de comenzar cualquier proceso de reclamación.

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Así funciona el sorteo

Para participar en Dorado Mañana, los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y realizan su apuesta en los puntos autorizados de Paga Todo.

El premio depende de la cantidad de números acertados:



Cuatro cifras: se debe acertar el número completo y en el orden exacto. El pago corresponde a 4.500 veces el valor apostado.

se debe acertar el número completo y en el orden exacto. El pago corresponde a 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden establecido. Paga 400 veces la apuesta.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden establecido. Paga 400 veces la apuesta. Dos cifras: se deben acertar las dos últimas cifras. Paga 50 veces el valor apostado.

se deben acertar las dos últimas cifras. Paga 50 veces el valor apostado. Una cifra: corresponde al acierto del último dígito y paga cinco veces la apuesta.

¿Cuándo se realiza Dorado Mañana?

El sorteo se lleva a cabo a las 11:00 a. m., de lunes a sábado cuando no se trata de un día festivo. La transmisión puede seguirse por Canal Uno desde las 10:55 a.m. Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

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¿Qué debe hacer si ganó?

Si la combinación de su tiquete coincide con el resultado ganador, debe conservar el comprobante original en buen estado y presentar la documentación requerida para solicitar el pago.

Para realizar la reclamación se solicita la cédula de ciudadanía original, además del tiquete físico debidamente diligenciado. Los premios de $100.000 o más se pagan en los puntos autorizados, después de realizar las respectivas validaciones.

Antes de acudir a reclamar, es recomendable comprobar las cifras en los canales oficiales de Paga Todo y consultar las condiciones vigentes para el pago de premios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co