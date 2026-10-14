Dorado Tarde del miércoles 14 de octubre de 2026: resultados y números ganadores

Este miércoles 14 de octubre de 2026, los apostadores de la modalidad de chance El Dorado Tarde en Bogotá y el departamento de Cundinamarca aguardan la confirmación oficial de la combinación ganadora de cuatro cifras y la quinta balota correspondiente a la jornada.

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Como ocurre habitualmente de lunes a sábado en las emisiones de las 3:25 de la tarde, el sorteo genera expectativa entre ciudadanos que buscan verificar sus boletos impresos y validar los aciertos frente al plan oficial de premios de la red comercial.

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Resultados oficiales del sorteo de hoy, 14 de octubre de 2026

Número ganador de cuatro cifras: [____]

Quinta cifra (balota adicional): [__]

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Antecedentes y números de las jornadas anteriores

Para la revisión de los tiquetes adquiridos durante la semana, los sorteos previos reportaron los siguientes números en el sistema de consulta:

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Sorteo del martes 13 de octubre de 2026: El número ganador registrado fue el 0862 , acompañado por la quinta cifra 5 .

, acompañado por la quinta cifra . Sorteo del viernes 9 de octubre de 2026: El número ganador registrado fue el 0457, acompañado por la quinta cifra 7.

Se sugiere revisar la fecha impresa en el comprobante antes de iniciar cualquier trámite en la red de ventas,

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Funcionamiento y horario del juego de chance

El Dorado Tarde integra la categoría de apuestas de azar de la familia El Dorado, junto con las modalidades Mañana y Noche. El juego consiste en la selección de un número de cuatro cifras, en el rango comprendido entre 0000 y 9999, fijando el valor de dinero a ingresar en el boleto.

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Las extracciones se cumplen de lunes a sábado en días no festivos, con transmisión pactada a las 3:25 de la tarde. La presencia del juego se concentra en Bogotá y en los municipios del departamento de Cundinamarca a través de la red Paga Todo y los vendedores comerciales autorizados.

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Plan de premios y modalidades de ganancia

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El reglamento del juego contempla escalas de dinero en retorno en atención al nivel de coincidencia con las balotas del sorteo oficial

Acierto de una cifra: Entrega cinco veces el valor apostado.

Acierto de dos cifras: Entrega 50 veces el valor apostado.

Acierto de tres cifras pleno: Entrega 400 veces el valor apostado.

Acierto de tres cifras combinado: Entrega 83 veces el valor apostado.

Acierto de cuatro cifras combinado: Entrega 308 veces el valor apostado.

Acierto de cuatro cifras superpleno: Entrega 4.500 veces el valor apostado.

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Procedimiento para la solicitud del dinero

Quienes registren aciertos en las cifras de su papel respecto a las balotas oficiales deben cumplir los pasos de cobro estipulados por el operador.

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Puntos de atención

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Las solicitudes se reciben en la red de oficinas de Paga Todo y con vendedores habilitados en Bogotá y Cundinamarca.

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Requisitos y plazos de reclamación

Para montos iguales o mayores a 100.000 pesos, la regulación exige la mayoría de edad de la persona, la entrega del tiquete original diligenciado sin enmendaduras y la presentación de la copia del documento de identidad.

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Los ganadores disponen de un plazo de hasta un año, contado desde la fecha del sorteo, para efectuar el retiro de los fondos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.