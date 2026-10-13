Dorado Tarde hoy: resultados de este martes 13 de octubre de 2026; números ganadores

Los jugadores que siguen los sorteos de chance en Colombia están atentos este martes 13 de octubre a una nueva edición de El Dorado Tarde, uno de los juegos de azar consultados en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo forma parte de la familia de chances El Dorado y se caracteriza por realizarse durante la tarde, lo que permite a los apostadores conocer el resultado el mismo día.

Resultados de El Dorado Tarde hoy, 13 de octubre de 2026

Número ganador: 0862.

0862. Quinta cifra: 5

Los resultados se actualizarán cuando se conozca la combinación oficial del sorteo de este martes.

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Resultado anterior disponible: en el sorteo del viernes 9 de octubre de 2026, el número ganador reportado fue 0457, con quinta cifra 7. Esta combinación corresponde a esa jornada y no debe confundirse con el resultado de hoy.



Quienes hayan realizado apuestas a cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o una cifra deben revisar su comprobante para verificar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con el plan de pagos autorizado para el juego. El resultado debe cotejarse con la información publicada por los canales oficiales.



¿Qué es El Dorado Tarde?

El Dorado Tarde es una modalidad de chance en la que cada participante selecciona un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y apuesta una suma de dinero determinada. El objetivo es acertar total o parcialmente el número ganador del sorteo oficial. Este juego hace parte de la familia de sorteos El Dorado, que también incluye las modalidades Mañana y Noche.

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Uno de los aspectos que distingue a este chance es su horario. De acuerdo con la información incluida en la nota de referencia, El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado en días no festivos y su sorteo se transmite a las 3:25 de la tarde. Una vez se realiza la extracción del número ganador, los resultados quedan disponibles para consulta de los apostadores.

Para participar, el jugador debe acudir a un punto autorizado, elegir un número de cuatro cifras y definir el valor que desea apostar y la modalidad. Las posibilidades de premio descritas para este juego incluyen:

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Acierto de una cifra.

Acierto de dos cifras.

Acierto de tres cifras.

Acierto de cuatro cifras exactas.

Modalidades combinadas, según las reglas del operador.

Cuánto paga El Dorado Tarde

El plan de premios consignado en la nota de referencia contempla pagos variables según la cantidad de cifras acertadas:

Una cifra: cinco veces lo apostado.

Dos cifras: 50 veces lo apostado.

Tres cifras pleno: 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinado: 83 veces lo apostado.

Cuatro cifras superpleno: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: 308 veces lo apostado.

Los interesados pueden realizar sus apuestas en los puntos autorizados de Paga Todo y con vendedores habilitados por la red comercial para Bogotá y Cundinamarca. Es importante conservar el comprobante original, ya que constituye el soporte para cualquier reclamación de premio.

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Cómo reclamar un premio de El Dorado

Según la información de la nota original, para reclamar premios iguales o superiores a $100.000 se requiere ser mayor de edad, presentar el tiquete original ganador completamente diligenciado y entregar una copia de la cédula de ciudadanía. El texto también señala que los ganadores cuentan con un plazo de hasta un año desde la fecha del sorteo para efectuar el cobro.

El chance en Colombia está sujeto a las normas que regulan los juegos de suerte y azar. Antes de reclamar un premio, se recomienda consultar con el operador los requisitos vigentes y el procedimiento correspondiente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.