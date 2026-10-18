Estos son los números ganadores de Sinuano Día hoy, 18 de octubre de 2026: resultado y quinta

Sinuano Día hoy, 18 de octubre de 2026: resultado del número ganador y quinta cifra

Sinuano es un juego de azar de chance, muy popular en la región Caribe, y le debe su nombre al río Sinú. En esta modalidad, los participantes eligen una combinación de cuatro cifras y, después del sorteo, pueden comparar su apuesta con el resultado para comprobar si acertaron.

Este domingo 18 de octubre de 2026 se realiza una nueva jornada de Sinuano Día, también conocido como Sinuano Festivo en los días festivos. Los jugadores pueden consultar en esta nota el avance de la jornada y los detalles del juego.

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Resultado de Sinuano Día del 18 de octubre de 2026

Números ganadores: 1557

Quinta: 9

¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar, el jugador selecciona un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y define el valor de su apuesta. Tras el sorteo, debe comparar las cifras de su tiquete con el número publicado.



El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta, entre ellas las de cuatro, tres, dos y una cifra. Los premios dependen de la modalidad elegida y de las condiciones aplicables a cada apuesta.



¿Cuál fue el resultado anterior de Sinuano Día?

El resultado más reciente publicado antes de la jornada de este domingo corresponde al sábado 17 de octubre de 2026.

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Número ganador: 2586.

2586. Quinta cifra: 8.

8. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.



Estas cifras aparecen en los registros consultados de resultados de Sinuano Día.

¿Dónde consultar los resultados de Sinuano Día?

Los participantes pueden revisar los resultados en los canales de consulta de Sinuano y contrastarlos con los números de su tiquete. Es importante verificar la información publicada y las condiciones de la apuesta antes de reclamar un posible premio.

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El número ganador y la quinta cifra del sorteo de este domingo 18 de octubre se mantendrán disponibles en los boletines y puntos de red oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.