Estos son los números ganadores de Sinuano Día hoy, domingo 11 de octubre de 2026

El Sinuano Día es un juego de azar de chance, muy popular en la región Caribe, y le debe su nombre al río Sinú. Este domingo 11 de octubre de 2026, los jugadores están pendientes del resultado del sorteo para conocer el número ganador y la quinta cifra, y comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras premiadas.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos, habitualmente a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Después de la publicación de los resultados, los participantes pueden comparar las cifras ganadoras con los números registrados en sus apuestas.

¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar, los jugadores eligen un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionan la modalidad de apuesta. El resultado también puede incluir una quinta cifra, que debe consultarse junto con el número ganador.

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Las opciones de premio dependen de la modalidad elegida y de las cifras acertadas. Por eso, es importante revisar el comprobante y las condiciones vigentes del juego.



Resultado del Sinuano Día del 11 de octubre de 2026

Número ganador: 9037

Quinta cifra: 4

La información se actualizará cuando se publiquen los resultados correspondientes a esta fecha.



¿Cuánto paga el Sinuano?

El valor del premio depende de la cantidad apostada y de la modalidad seleccionada. Entre las opciones están las apuestas de cuatro, tres, dos y una cifra, cada una con un plan de pago específico.

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Los participantes deben consultar las condiciones vigentes y verificar su comprobante para determinar si su apuesta obtuvo un premio.

Resultado anterior del Sinuano Día

El sábado 10 de octubre de 2026, el número ganador del Sinuano Día fue 9490, con quinta cifra 7, según los resultados publicados para esa jornada.

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Este dato corresponde al sorteo anterior y no permite anticipar el resultado de este domingo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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