¿Ganó la Lotería de Risaralda? Resultado del premio mayor de este viernes 16 de octubre.

La Lotería de Risaralda realiza un nuevo sorteo este viernes, en el que los jugadores esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y los números favorecidos en las demás categorías del plan de premios. El sorteo está programado para esta noche. Mientras se publica el resultado oficial, los números ganadores del premio mayor y de los premios secos quedan pendientes de confirmación.

Resultado de la Lotería de Risaralda hoy 16 de octubre

Estos son los datos principales del sorteo de este viernes:

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Número del sorteo: 2971.

Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación oficial.

Serie ganadora: pendiente de publicación oficial.

Premio mayor anunciado: $2.333 millones.

La entidad también contempla premios secos de distintas cuantías. Los números y las series correspondientes deben consultarse en el resultado oficial una vez finalice el sorteo.



¿Cuáles son los números ganadores de los premios secos?

Además del premio mayor, la Lotería de Risaralda entrega premios secos que incluyen diferentes categorías, con montos que van desde decenas hasta cientos de millones de pesos.



Entre las categorías del plan de premios se encuentran:

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El Gordo de la Risaralda: $300 millones.

Ángel de la Suerte: $200 millones.

Mula Millonaria: $150 millones.

Milagro Millonario: $80 millones.

Guaca de Oro: premios de $60 millones.

Cofre de Diamantes: premios de $50 millones.

Trébol de la Fortuna: premios de $40 millones.

Premios De Perla: premios de $35 millones.

Cosecha Millonaria: premios de $30 millones.

Los números ganadores de cada categoría deben agregarse después de verificar el boletín correspondiente al sorteo 2971.

¿Cuál fue el resultado anterior de la Lotería de Risaralda?

En el sorteo del viernes 9 de octubre de 2026, el premio mayor correspondió al número 7531, serie 195, con un premio de aproximadamente $2.333 millones. Ese resultado pertenece al sorteo 2970 y sirve únicamente como referencia para los jugadores. No corresponde a los números ganadores de este viernes.

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¿A qué hora juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos ordinarios los viernes, generalmente a las 11:00 p. m., hora de Colombia. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Lotería de Risaralda, donde también es posible revisar los números ganadores de sorteos anteriores.

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Risaralda?

Para comprobar si un billete o una fracción resultó premiada, revise el número y la serie y compárelos con los datos publicados por la entidad. Conserve el billete en buen estado y consulte los canales oficiales para conocer los requisitos de reclamación.

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Importante: al momento de redactar esta nota, los resultados del sorteo 2971 aún no estaban confirmados en las fuentes consultadas. El número ganador y las series de los premios secos deben actualizarse después de la publicación oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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