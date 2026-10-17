Jugó la Lotería de Boyacá este 17 de octubre: ¿cuál fue el número y la serie ganador?

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 17 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los jugadores esperan conocer si sus billetes o fracciones resultaron ganadores de alguno de los premios del plan establecido por la entidad.

En esta publicación podrá consultar el resultado del sorteo, el número ganador del premio mayor, la serie y el listado de premios secos cuando la información oficial esté disponible. También encontrará recomendaciones para verificar su billete y conocer los pasos para reclamar el dinero si resulta favorecido.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy

Los datos del sorteo de este sábado están pendientes de confirmación.

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Número ganador: Pendiente.

Pendiente. Serie: Pendiente.

Pendiente. Valor del premio mayor: $15.000 millones, según la información de la nota de referencia.

$15.000 millones, según la información de la nota de referencia. Número del sorteo: Pendiente de confirmación.

Pendiente de confirmación. Fecha del sorteo: sábado 17 de octubre de 2026.

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Boyacá?

Después de conocer los resultados, compruebe la información del billete o la fracción que adquirió. Para hacerlo, tenga en cuenta estas recomendaciones:



Identifique el número impreso en el billete o la fracción.

Revise la serie correspondiente.

Compare los datos con los resultados oficiales del sorteo.

Verifique si el premio corresponde al mayor, a uno de los secos o a otra categoría del plan de premios.

Conserve el documento original y consulte las instrucciones oficiales para conocer el procedimiento de cobro.

La página oficial de la Lotería de Boyacá ofrece información sobre los sorteos, el plan de premios y los procedimientos para los ganadores.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si su número resultó favorecido, conozca los requisitos antes de iniciar el trámite. El procedimiento depende del valor del premio y del lugar donde se realice la reclamación.

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Premios de menor cuantía

Cuando el premio puede pagarse mediante un distribuidor autorizado, el ganador debe presentar el billete o la fracción original y seguir las instrucciones correspondientes. Según el monto, pueden solicitarse el documento de identidad, el formulario de cobro y otros soportes.

Premios de mayor cuantía

La información de la nota original señala que los premios cuyo valor bruto supera los $10 millones se tramitan en las instalaciones de la entidad en Tunja, Boyacá. Quienes viven en otros municipios pueden acudir a una oficina de distribución o punto de venta autorizado para recibir orientación sobre el procedimiento.

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Entre los documentos que pueden requerirse están el billete original diligenciado al respaldo, la copia del documento de identidad, el Registro RCO-01 de cobro de premios, el RUT y una certificación bancaria reciente, según el trámite aplicable.

Antes de desplazarse, se recomienda confirmar los requisitos vigentes directamente con la entidad. Puede consultar las instrucciones en la página oficial sobre cómo cobrar un premio .

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La nota de referencia también incluye la línea de atención 315 872 7559 para resolver dudas relacionadas con los trámites de cobro. Se recomienda confirmar su vigencia antes de utilizarla.

¿Cuánto tiempo tiene para reclamar un premio?

De acuerdo con la información incluida en el texto original, el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el derecho al cobro de los premios de los juegos de suerte y azar prescribe al cumplirse un año contado desde la fecha de realización del sorteo.

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Por esta razón, si su billete resultó ganador, se recomienda iniciar el trámite cuanto antes y confirmar los requisitos aplicables. Conservar el documento original en buen estado y reunir los soportes solicitados puede facilitar el proceso.

El valor anunciado de un premio también puede estar sujeto a los descuentos tributarios correspondientes. Para conocer el monto que recibirá, consulte las condiciones aplicables al premio obtenido.

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¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá?

Los jugadores pueden ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Boyacá para revisar los resultados, consultar el plan de premios y conocer los canales autorizados para la compra y el cobro.

La consulta de fuentes oficiales permite confirmar que el número y la serie correspondan al sorteo correcto, especialmente cuando circulan imágenes o publicaciones desactualizadas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.