En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIROTEO EN EE. UU.
MIGUEL URIBE TURBAY
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
ACCIDENTE VÍA PANAMERICANA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Jugó Super Astro Luna hoy? Resultados hoy viernes, 16 de octubre de 2026

¿Jugó Super Astro Luna hoy? Resultados hoy viernes, 16 de octubre de 2026

Consulte aquí el número ganador, el signo zodiacal y las cifras premiadas para verificar si su apuesta coincide con los resultados de esta jornada.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de oct, 2026
Comparta en:
Resultados Astro Luna, último sorteo hoy martes, 23 de junio de 2026: números ganadores
Resultados Súper Astro Luna -
Archivo

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que se realizan diariamente en Colombia. Cada jornada, los participantes esperan conocer la combinación ganadora para comprobar si las cifras y el signo zodiacal que eligieron coinciden con los resultados oficiales. La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco. El resultado de la jornada se conoce una vez se realiza el sorteo y se publica la combinación oficial. Por eso, quienes compraron su apuesta deben revisar los datos confirmados antes de determinar si obtuvieron un premio.

Resultados Astro Luna hoy, viernes 16 de octubre

  • Fecha: jueves 8 de octubre de 2026.
  • Número del sorteo: 8267.
  • Número ganador:
  • Signo zodiacal ganador:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:

¿A qué hora juega el Astro Luna hoy?

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. Según el calendario de programación consultado, la jornada de este jueves está prevista para las 10:50 p. m. Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales del operador y de los medios que publican la información de la jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Si el resultado todavía no aparece disponible, se recomienda esperar a que termine el sorteo y se confirme la combinación ganadora. Consultar cifras preliminares o resultados de días anteriores puede generar confusiones al momento de revisar una apuesta.

Publicidad

Últimas Noticias

Alivio en los recibos de agua y aseo
ECONOMÍA

¿Quiénes pueden recibir el subsidio para pagar los recibos de agua y aseo? Esto dice el Decreto 1493

Lotería de Santander 31 de julio 2026: resultados, números ganadores de hoy
ECONOMÍA

Lotería de Santander hoy, 16 de octubre de 2026: resultados del sorteo

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Para participar en el Super Astro Luna, cada jugador debe escoger una combinación de cuatro cifras y uno de los signos zodiacales habilitados. El número puede ir desde el 0000 hasta el 9999, por lo que también es posible jugar combinaciones que comiencen con cero. El premio depende de cuántas cifras coincidan con el resultado y de si también se acierta el signo zodiacal. De acuerdo con el esquema general del juego, existen distintas modalidades de acierto:

  • Cuatro cifras y signo: corresponde a la combinación completa.
  • Tres cifras y signo: requiere acertar las tres últimas cifras y el signo.
  • Dos cifras y signo: requiere acertar las dos últimas cifras y el signo.

Los pagos están sujetos al plan de premios y a las condiciones aplicables a la apuesta. Antes de jugar, es recomendable consultar las reglas oficiales para conocer los valores correspondientes a cada modalidad.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Super Astro Luna

Chances

Super Astro

Publicidad

Publicidad

Publicidad