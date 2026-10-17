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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Los números ganadores de Sinuano Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026

Los números ganadores de Sinuano Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026

Consulte el resultado de Sinuano Noche de este sábado 17 de octubre. El número ganador y la quinta cifra se actualizarán después del sorteo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Sinuano Noche 13 de octubre de 2026; números ganadores de hoy
Sinuano Noche 17 de octubre de 2026; números ganadores de hoy -
El Sinuano - Getty Images

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance populares en la región Caribe colombiana. Este sábado 17 de octubre de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo, por lo que los apostadores podrán consultar las cuatro cifras ganadoras y la quinta cifra para verificar sus tiquetes.

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¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. Los domingos y días festivos, el horario habitual es a las 8:30 p. m.

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Resultados EN VIVO Caribeña Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026: número ganador y la quinta

Por esta razón, los resultados de la jornada de este sábado estarán pendientes hasta que termine la extracción y se publique la combinación ganadora.

Resultado de Sinuano Noche hoy, 17 de octubre

Las cifras ganadoras de este sábado se actualizarán una vez se conozca el resultado del sorteo.

  • Número ganador: pendiente.
  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Quinta cifra: pendiente.

El número principal está compuesto por cuatro cifras, mientras que la quinta cifra es un dato adicional que también deben revisar quienes participaron en las modalidades correspondientes.

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¿Cuál fue el resultado anterior de Sinuano Noche?

El sorteo anterior, realizado el viernes 16 de octubre de 2026, dejó el siguiente resultado:

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  • Número ganador: 1479.
  • Quinta cifra: 6.
  • Tres últimas cifras: 479.
  • Dos últimas cifras: 79.

Esta combinación corresponde exclusivamente al sorteo del viernes y no debe confundirse con el resultado de la jornada de este sábado.

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¿Cómo se juega Sinuano Noche?

En el Sinuano, los participantes eligen un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definen el valor de su apuesta. Las opciones de juego y los premios dependen de la modalidad seleccionada y de las condiciones aplicables.

Entre las modalidades mencionadas en el plan de premios están:

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  • Cuatro cifras directo o Súper Pleno.
  • Tres cifras directo.
  • Dos cifras o Pata.
  • Una cifra o Uña.

Antes de reclamar un premio, se recomienda verificar el resultado correspondiente a la fecha de la apuesta y consultar las condiciones vigentes con el operador autorizado.

Este artículo fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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