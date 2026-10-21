Lotería de Manizales hoy, 21 de octubre: ¿qué número cayó y cuál fue la serie ganadora?

Este miércoles se juega una nueva edición de la Lotería de Manizales, cuyos resultados son esperados por los participantes que buscan acertar el premio mayor y las demás categorías contempladas en el plan de premios. El sorteo 4978 está programado para la noche de este 21 de octubre. Los números ganadores se deben verificar después de que la entidad publique el resultado oficial.

Resultado de la Lotería de Manizales hoy 21 de octubre de 2026

Estos son los datos del sorteo de este miércoles:

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Número del sorteo: 4978.

Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación oficial.

Serie ganadora: pendiente de publicación oficial.

Premio mayor anunciado: $3.000 millones.

Fecha del sorteo: miércoles 21 de octubre de 2026.

El número ganador y la serie deben actualizarse cuando se conozca el resultado de esta edición. Los participantes también podrán consultar las cifras correspondientes a los premios secos.



¿Cuáles son los resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales?

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales entrega premios secos de distintas cuantías, de acuerdo con el plan de premios vigente. Los números ganadores de estas categorías están pendientes de confirmación. Una vez se publique el boletín oficial, se podrá consultar el listado completo y comparar los resultados con el billete adquirido.



¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Lotería de Manizales?

En el sorteo del miércoles 14 de octubre de 2026, el premio mayor correspondió al número 2024, serie 015, según los resultados publicados. Ese resultado pertenece al sorteo anterior y no corresponde a la edición de este miércoles 21 de octubre.

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¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos los miércoles en horario nocturno. Para esta jornada, el sorteo está programado para las 10:30 p. m., hora colombiana. Los resultados se publican después de la realización del sorteo. Por eso, quienes consulten antes de esa hora deben esperar la actualización oficial.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería de Manizales?

Los jugadores pueden verificar el número ganador, la serie y los premios secos en el portal oficial de la Lotería de Manizales. Se recomienda revisar los datos del sorteo 4978 y conservar el billete para comprobar si obtuvo alguno de los premios.

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Importante: al momento de elaborar esta nota, los números ganadores del sorteo de este miércoles están pendientes de publicación oficial. El resultado del premio mayor y las demás categorías deben actualizarse cuando la entidad divulgue el boletín correspondiente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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