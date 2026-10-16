Lotería de Santander hoy, 16 de octubre de 2026: resultados del sorteo

La Lotería de Santander realiza este viernes 16 de octubre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia. Los participantes podrán consultar el número ganador del premio mayor, la serie y los resultados de los premios secos para comprobar si su billete o fracción coincide con alguna de las combinaciones premiadas.

Los resultados oficiales de esta edición se deben confirmar después de la realización del sorteo. Mientras se publica la información, estos son los datos que deben verificarse:

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Número ganador del premio mayor: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Serie ganadora: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Número del sorteo: 5092.

Premio mayor: $6.500 millones

¿Cuáles fueron los números ganadores de la Lotería de Santander?

Una vez se conozca el resultado del sorteo de este viernes, los jugadores podrán comparar las cifras publicadas con las que aparecen en su billete.



El número ganador del premio mayor se debe revisar junto con la serie correspondiente. También es necesario consultar el listado de premios secos, que contempla otras combinaciones y valores establecidos en el plan de premios de la lotería.

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Resultados del sorteo del 16 de octubre de 2026:

Premio mayor: [NÚMERO] – Serie [SERIE].

Seco de $700 millones: [NÚMERO] – Serie [SERIE].

Secos de $500 millones: [NÚMEROS Y SERIES].

Otros premios secos: [CONSULTAR LISTADO OFICIAL].

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería de Santander?

El monto del premio mayor para este sorteo debe verificarse en el plan de premios oficial correspondiente al sorteo 5092. La cifra puede variar entre ediciones, por lo que es importante confirmar el valor antes de incluirlo en la publicación.

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Además del premio mayor, la lotería contempla premios secos y aproximaciones, de acuerdo con las condiciones de cada sorteo. El monto que puede recibir cada ganador depende del premio obtenido, de la serie y de la cantidad de fracciones que tenga.

¿Cómo consultar los resultados oficiales?

Los resultados se pueden verificar en el portal de la Lotería de Santander. Allí también está disponible el buscador para comprobar si un billete o una fracción obtuvo un premio.

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Para realizar la consulta, tenga a mano el número del sorteo, el número del billete o fracción y la serie. Ingrese los datos solicitados y revise la información que arroje el sistema oficial.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?

Las personas que tengan un billete premiado deben conservar el documento original y consultar las condiciones para cobrar el premio. La entidad informa que el plazo para reclamar es de un año contado desde la fecha del sorteo.

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Para premios de mayor cuantía, es recomendable comunicarse directamente con la Lotería de Santander y confirmar los documentos y el procedimiento requerido antes de desplazarse a sus oficinas.

La sede de la entidad está ubicada en la calle 36 n.º 21-16, en Bucaramanga. También puede consultar los canales de atención publicados en su página web.

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Antes de dar por ganador un billete, verifique el número, la serie y el sorteo correspondiente. La confirmación debe realizarse mediante los canales oficiales de la lotería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.