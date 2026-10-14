Lotería del Meta hoy 14 de octubre: resultado del premio mayor y números ganadores del sorteo

La Lotería del Meta realiza este miércoles una nueva jornada de su tradicional sorteo, en el que los participantes pueden ganar diferentes premios al comparar los números de sus billetes con los resultados oficiales. El sorteo se lleva a cabo habitualmente los miércoles en horas de la noche. En la jornada anterior, realizada el 7 de octubre, el premio mayor de $1.800 millones correspondió al número 7285, de la serie 068. Sin embargo, esas cifras pertenecen al sorteo anterior y no deben confundirse con los resultados de este miércoles.

Resultados Lotería del Meta hoy, 14 de octubre

Para la jornada de hoy, los jugadores deben esperar la publicación de la combinación ganadora y comprobar tanto el número como la serie de sus billetes.

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Estos son los datos del sorteo de este miércoles:



Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.

Número ganador del premio mayor:

Serie ganadora:

Los números ganadores deben completarse con los datos oficiales una vez finalice el sorteo. Hasta entonces, se recomienda no utilizar resultados de jornadas anteriores como si correspondieran a la fecha actual.



¿Cuáles fueron los números ganadores de los premios secos de la Lotería del Meta?

Además del premio mayor, la Lotería del Meta contempla diferentes premios secos que distribuyen otras cantidades de dinero entre los participantes. Estas categorías tienen montos específicos y cada una cuenta con una combinación de número y serie que debe revisarse para establecer si un billete resultó premiado. Para la jornada de este miércoles 14 de octubre, los resultados de cada categoría deben consultarse una vez se publiquen las cifras oficiales. Estos son los premios secos:

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Premio seco de $300 millones

Premios secos de $200 millones

Premios secos de $100 millones

Premios secos de $50 millones

Premios secos de $20 millones

Premios secos de $10 millones

La cantidad de premios y sus montos deben verificarse con el plan vigente para el sorteo. Es importante comprobar cada resultado antes de determinar si un billete tiene derecho a un reconocimiento económico.

¿A qué hora juega la Lotería del Meta hoy?

La Lotería del Meta realiza habitualmente sus sorteos los miércoles a las 10:30 p. m., hora de Colombia. Los resultados se pueden consultar después de la jornada a través de los canales oficiales de la entidad y de los portales que publican las combinaciones ganadoras. Si las cifras todavía no aparecen disponibles, lo recomendable es esperar la confirmación oficial. Consultar los resultados de la jornada anterior puede servir para revisar el historial del juego, pero no permite establecer cuál será la combinación ganadora del nuevo sorteo.

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¿Cómo consultar si ganó la Lotería del Meta?

Para verificar si un billete resultó premiado, los participantes deben comparar el número de cuatro cifras y la serie impresos en el comprobante con los resultados publicados por la entidad. La Lotería del Meta dispone de un portal para consultar información del juego y comprobar los datos de los billetes. Los jugadores pueden ingresar a su plataforma oficial de compra y consulta de resultados para revisar la información disponible.

Si encuentra una coincidencia, conserve el billete original y consulte los requisitos establecidos para reclamar el premio. El procedimiento depende de las condiciones aplicables a la categoría correspondiente. También se recomienda utilizar únicamente los canales autorizados para verificar resultados y adelantar trámites relacionados con el pago. El sorteo de la Lotería del Meta de este miércoles 14 de octubre de 2026 permitirá a los participantes comprobar si sus números coinciden con el premio mayor o con alguno de los premios secos. Una vez se publiquen los resultados confirmados, se podrán completar las cifras ganadoras y las series de esta jornada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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