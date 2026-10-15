Lotería del Quindío: consulte aquí el resultado del sorteo de este jueves 15 de octubre

La Lotería del Quindío realiza este jueves 15 de octubre de 2026 una nueva edición de su sorteo semanal, en el que los compradores de billetes esperan conocer la combinación ganadora y comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

El sorteo se realiza los jueves a las 10:30 p. m. y su transmisión se puede seguir por el canal regional Telecafé. La entidad también dispone de canales oficiales para consultar los resultados una vez finaliza la extracción de las balotas.

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Para esta jornada, los datos correspondientes al plan de premios deben verificarse con la información vigente del sorteo. El valor del premio mayor, los premios secos y las aproximaciones se deben consultar en el billete y en el boletín oficial para evitar confusiones con cifras de semanas anteriores.



La compra de un billete permite participar en el sorteo correspondiente a la combinación numérica y la serie impresas en ese documento. Por eso, quienes adquirieron su participación deben conservarla para contrastar sus datos con el resultado publicado.

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Resultado de la Lotería del Quindío del 15 de octubre de 2026

El número ganador y la serie de este jueves se incorporarán una vez estén confirmados por la entidad.

Premio mayor: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN]

Serie ganadora: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN]

Número del sorteo: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN]

Plan de premios: [VERIFICAR CIFRAS OFICIALES]

Una vez se conozca la combinación, los compradores podrán comparar el número y la serie de su billete con los datos del sorteo. La revisión debe hacerse con la información correspondiente al 15 de octubre y no con resultados de jornadas anteriores.

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¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Quindío?

Los resultados pueden consultarse a través de la página web oficial de la Lotería del Quindío, sus redes sociales y los boletines que publica la entidad. También es posible revisar la información disponible en los puntos de venta autorizados.

Al comprobar un billete, es necesario revisar el número completo y la serie. Una coincidencia parcial no significa necesariamente que se haya obtenido el premio mayor, pues cada categoría tiene condiciones específicas.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Quindío?

Las personas que consideren que tienen un billete ganador deben consultar las condiciones de reclamación establecidas por la entidad. Los documentos exigidos y el procedimiento pueden variar según el valor y la categoría del premio.

Es importante conservar el billete o la fracción en buen estado y no entregarlo a terceros sin conocer el proceso oficial. También se debe verificar el plazo legal para reclamar, que la entidad informa en sus canales de atención.

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La Lotería del Quindío señala que sus resultados pueden consultarse mediante sus medios oficiales. Por ello, antes de iniciar una reclamación, el comprador debe confirmar que los datos de su billete coincidan con el boletín correspondiente al sorteo del jueves 15 de octubre de 2026.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.