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Loterías de hoy: consulte los números ganadores de Medellín, Santander y Risaralda

Consulte los resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda de este 16 de octubre. También revise las cifras de Caribeña y Sinuano y verifique su apuesta.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Loterías de hoy: consulte los números ganadores de Medellín, Santander y Risaralda
Noticias Caracol

Este viernes 16 de octubre de 2026, los jugadores de lotería y chance en Colombia están pendientes de los resultados de Medellín, Santander y Risaralda. La jornada también incluye las modalidades de Caribeña y Sinuano, cuyos números permiten a los participantes verificar las apuestas realizadas durante el día.

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Los resultados de las tres loterías tradicionales deben actualizarse una vez se realicen los sorteos y se publiquen las cifras oficiales. De acuerdo con los horarios anunciados, los sorteos de Medellín y Santander se realizan en la noche, mientras que la Lotería de Risaralda programó su sorteo número 2971 para este viernes.

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Estos son los datos que se deben consultar para comprobar si un billete, una fracción o una apuesta coincide con los resultados de la jornada.

Resultado de la Lotería de Medellín hoy

La Lotería de Medellín realiza un nuevo sorteo este viernes 16 de octubre. El número ganador del premio mayor, la serie y los premios secos se deben confirmar con la publicación oficial.

  • Número ganador: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].
  • Serie: [PENDIENTE].
  • Premio mayor: [CONFIRMAR MONTO].
  • Premios secos: [ACTUALIZAR CON RESULTADOS OFICIALES].

Cuando se publiquen las cifras, los participantes podrán comparar el número y la serie de su billete con los datos del sorteo.

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Resultado de la Lotería de Santander hoy

La Lotería de Santander también tiene programado su sorteo para este viernes. La entidad transmite el evento a través de sus canales oficiales y permite verificar los billetes en su página web.

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  • Número ganador: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].
  • Serie: [PENDIENTE].
  • Premio mayor: [CONFIRMAR MONTO OFICIAL].
  • Premios secos: [PENDIENTE].

Para comprobar el resultado, se debe revisar tanto el número del billete como la serie. La coincidencia debe corresponder al sorteo del 16 de octubre de 2026.

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Resultado de la Lotería de Risaralda hoy

La Lotería de Risaralda anunció para este viernes 16 de octubre el sorteo número 2971. En su portal oficial se pueden consultar los resultados y verificar los datos de los billetes participantes.

  • Número ganador: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].
  • Serie: [PENDIENTE].
  • Premio mayor: [CONFIRMAR MONTO].
  • Premios secos: [ACTUALIZAR].

Los resultados se deben incorporar una vez estén disponibles en los canales de la entidad. Hasta entonces, no es posible confirmar el número ganador ni la ciudad donde se vendió el billete premiado.

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Caribeña y Sinuano: resultados del viernes 16 de octubre

Entre los juegos de chance consultados durante la jornada también aparecen Caribeña y Sinuano. Estos fueron los resultados de sus modalidades diurnas publicados para este viernes:

  • Caribeña Día: 2036 – Quinta 9.
  • Sinuano Día: 5952 – Quinta 7.
  • Caribeña Noche: 9175 - Quinta 4.
  • Sinuano Noche: 3159 - Quinta 3.

Las modalidades nocturnas deben actualizarse cuando se publiquen sus resultados correspondientes. Es importante no confundir las cifras del sorteo de día con las de la noche.

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¿Cómo consultar y reclamar un premio?

Los participantes pueden verificar sus números en las páginas oficiales de cada lotería o mediante los canales autorizados. Para consultar un billete, deben tener a mano el número del sorteo, las cifras impresas y la serie, cuando corresponda.

Si la apuesta resulta premiada, se recomienda conservar el billete o comprobante original y consultar con el operador los requisitos, los plazos y el procedimiento para reclamar el dinero.

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La Lotería de Santander, por ejemplo, dispone de un buscador oficial para verificar billetes y fracciones, además de información sobre el cobro de premios.

Los valores de los premios, las retenciones aplicables y los documentos exigidos dependen del juego y de las condiciones correspondientes. Por eso, la confirmación final debe realizarse con la entidad responsable.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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