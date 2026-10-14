Loterías de Manizales, Valle y Meta, y Baloto hoy 14 de octubre: números ganadores y premios

Este miércoles 14 de octubre de 2026 se realizan nuevos sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, además de Baloto y Baloto Revancha. Los jugadores podrán consultar los números ganadores y verificar si sus billetes o apuestas obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Los resultados se conocerán durante la noche. Por eso, mientras se realizan los sorteos y se publican las actas correspondientes, los números ganadores quedan pendientes de confirmación.

Publicidad

Resultado de la Lotería de Manizales hoy 14 de octubre

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos los miércoles a las 10:30 p. m. Para esta edición, los participantes esperan el resultado del premio mayor y los números correspondientes a los premios secos.



Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Número del sorteo: 4977.

Premio mayor: consultar el plan de premios oficial del sorteo.

El último resultado disponible corresponde al sorteo del 7 de octubre, cuando el número ganador fue el 9797, serie 365, según el registro de resultados consultado. Este dato corresponde al sorteo anterior y no debe confundirse con el resultado de este miércoles. Consulte la página oficial de la Lotería de Manizales.



Resultado de la Lotería del Valle hoy 14 de octubre

La Lotería del Valle también tiene programado su sorteo para este miércoles, con un premio mayor de $9.000 millones. Los jugadores deben esperar la publicación oficial para conocer el número ganador y la serie.

Publicidad

Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Número del sorteo: pendiente de confirmación oficial.

Premio mayor: $9.000 millones.

En el sorteo anterior, realizado el 7 de octubre, el número ganador fue el 6416, serie 068. La cifra corresponde al resultado de la semana pasada, no al sorteo de este 14 de octubre. Los resultados actualizados pueden consultarse en el portal oficial de la Lotería del Valle.

Resultado de la Lotería del Meta hoy 14 de octubre

La Lotería del Meta tiene sus sorteos los miércoles a las 10:30 p. m. Para esta fecha, el premio mayor anunciado es de $1.500 millones, de acuerdo con la información disponible antes de la realización del sorteo.

Publicidad

Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Número del sorteo: 3320.

Premio mayor: $1.500 millones.

El resultado anterior, correspondiente al 7 de octubre, fue el 7285, serie 068, con un premio mayor de $1.800 millones. Ese número no corresponde al sorteo de hoy.

Para conocer el resultado actualizado, los jugadores pueden revisar los canales oficiales de la Lotería del Meta y verificar los datos una vez se publique el acta del sorteo.

Publicidad

Resultado de Baloto y Baloto Revancha hoy 14 de octubre

Este miércoles también se juega Baloto, junto con Baloto Revancha. Según la información publicada en el portal oficial, los acumulados anunciados antes del sorteo son de $14.800 millones para Baloto y $2.800 millones para Revancha.

Números ganadores de Baloto

Números principales: pendientes de publicación.

Superbalota: pendiente de publicación.

Acumulado anunciado: $14.800 millones.

Números ganadores de Baloto Revancha

Números principales: pendientes de publicación.

Superbalota: pendiente de publicación.

Acumulado anunciado: $2.800 millones.

Los sorteos de Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados en la noche. Los resultados deben verificarse con la información oficial del operador. Puede consultar el portal de Baloto para revisar las combinaciones ganadoras y comprobar su tiquete.

Publicidad

¿Dónde consultar los resultados de las loterías de hoy?

Los resultados de Manizales, Valle, Meta y Baloto deben revisarse en sus respectivos portales oficiales. Es importante comprobar tanto el número como la serie cuando corresponda, pues ambos datos pueden ser necesarios para verificar un premio.

Importante: los resultados de los sorteos de este miércoles están pendientes de confirmación en las fuentes consultadas al momento de elaborar esta nota. Los números del sorteo anterior se incluyen únicamente como referencia y no deben tomarse como ganadores de hoy.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL