Loterías del Cauca, Boyacá y Baloto hoy, sábado 17 de octubre de 2026: resultados

Este sábado 17 de octubre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería del Cauca, la Lotería de Boyacá y Baloto, tres juegos de azar que despiertan el interés de quienes esperan ganar alguno de sus premios.

Los participantes pueden consultar en esta nota los resultados de la jornada, incluidos el número ganador del premio mayor, la serie correspondiente y las cifras de Baloto y su modalidad adicional, Revancha. La información se actualizará a medida que se confirmen los resultados oficiales.

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Resultado de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 17 de octubre

La Lotería de Boyacá juega este sábado con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. De acuerdo con la información publicada sobre la jornada, el número ganador reportado es el siguiente:



Número ganador del premio mayor: 5480.

5480. Serie ganadora: 426.

426. Valor del premio mayor: $15.000 millones.

Resultado de la Lotería del Cauca hoy, sábado 17 de octubre

La Lotería del Cauca también tiene programado su sorteo de este sábado, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Los resultados de esta jornada están pendientes de confirmación en la información consultada. Estos son los datos que deben verificarse cuando se publique el resultado oficial:



Número ganador del premio mayor: 0869.

0869. Serie ganadora: 197.

197. Valor del premio mayor: $8.000 millones.

Baloto y Revancha hoy, 17 de octubre: números ganadores

Este sábado también se realiza un nuevo sorteo de Baloto y Baloto Revancha, dos modalidades que ofrecen acumulados independientes.

Para la jornada del 17 de octubre, Baloto tiene un acumulado de 15.600 millones de pesos, mientras que el acumulado de Revancha es de 3.200 millones de pesos, según la información publicada por el operador.

Los resultados de ambos juegos están pendientes de confirmación en la información consultada.



Baloto

Números ganadores: 09-12-06-29-26.

09-12-06-29-26. Superbalota: 09.

09. Acumulado: $15.600 millones.

Baloto Revancha

Números ganadores: 32-31-13-35-40.

32-31-13-35-40. Superbalota: 08.

08. Acumulado: $3.200 millones.

Baloto consiste en elegir cinco números principales y una Superbalota. Revancha es una oportunidad adicional que utiliza la misma combinación seleccionada para Baloto, pero participa en un sorteo independiente.

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¿Cómo verificar si ganó alguno de los sorteos?

Una vez publicados los resultados oficiales, es importante comparar los datos de cada juego con la información de la apuesta o el billete adquirido.

Siga estas recomendaciones:



En las loterías del Cauca y Boyacá, revise las cuatro cifras del número y la serie. En Baloto y Revancha, compare los cinco números principales y la Superbalota. Consulte los resultados en los portales oficiales de cada operador. Revise las demás categorías del plan de premios para comprobar si obtuvo algún premio adicional. Conserve el billete o tiquete original en buen estado si resulta favorecido.

Los requisitos para reclamar un premio dependen del operador y del valor obtenido. Por ello, es recomendable consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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Recuerde que los resultados dependen del azar y que participar en estos juegos no garantiza ganancias.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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