Loterías del Tolima y Cundinamarca hoy 13 de octubre: números ganadores y premios mayores

Este martes, los jugadores tienen una nueva oportunidad de consultar los resultados de dos de las loterías tradicionales de Colombia. Tanto la Lotería del Tolima como la de Cundinamarca realizan habitualmente sus sorteos los lunes, pero cuando ese día es festivo, la jornada se traslada al siguiente día hábil. Por esa razón, este 13 de octubre se llevan a cabo los sorteos que estaban previstos para el lunes 12.

Los participantes podrán comprobar sus billetes una vez se publiquen los resultados oficiales de cada entidad. La Lotería del Tolima realiza el sorteo número 4191, con un premio mayor de $3.500 millones. Por su parte, la Lotería de Cundinamarca celebra el sorteo 4824, cuyo premio mayor asciende a $6.000 millones. Estos son los datos principales de ambas jornadas:

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Lotería del Tolima

Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 4191.

Número ganador del premio mayor: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Serie ganadora: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Premio mayor: $3.500 millones.

Lotería de Cundinamarca

Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 4824.

Número ganador del premio mayor: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Serie ganadora: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Premio mayor: $6.000 millones.

¿A qué hora juegan las loterías del Tolima y Cundinamarca?

Los sorteos de ambas loterías se realizan habitualmente los lunes a las 10:30 p. m. Sin embargo, cuando el lunes es festivo, las jornadas se trasladan al martes siguiente. Para este 13 de octubre, los sorteos están programados para las 10:30 p. m. La Lotería del Tolima transmite su jornada a través de sus canales oficiales, mientras que la Lotería de Cundinamarca cuenta con transmisión por Canal Uno.

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Los resultados deben consultarse después de que termine cada sorteo y se publique la información correspondiente. Si los números todavía no aparecen disponibles, lo recomendable es esperar la actualización oficial.

¿Cómo consultar si ganó alguna de las dos loterías?

Para comprobar si un billete resultó ganador, los participantes deben comparar el número de cuatro cifras y la serie impresa en el comprobante con los resultados publicados por la entidad correspondiente.

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Los resultados de la Lotería del Tolima se pueden consultar en su página oficial, donde también se encuentra información sobre los sorteos y los procedimientos para verificar los premios.

En el caso de la Lotería de Cundinamarca, los jugadores pueden consultar su portal oficial, además de los canales institucionales habilitados para publicar los resultados.

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Si encuentra una coincidencia, conserve el billete original y revise los requisitos para reclamar el premio. El procedimiento puede variar según la cuantía y las condiciones establecidas por cada entidad.

Los sorteos de las loterías del Tolima y Cundinamarca de este martes 13 de octubre corresponden a las jornadas trasladadas por el festivo del lunes. Una vez se confirmen los resultados, los participantes podrán verificar los números ganadores, las series y los premios secos de ambas loterías.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.