Número ganador del Chontico Día de hoy, miércoles 14 de octubre: último sorteo

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de suerte y azar más representativos del país, especialmente en el suroccidente colombiano. Su constancia en la programación permite a los jugadores realizar el seguimiento directo de las baloteras en los siguientes horarios oficiales:
- Lunes a sábados: La extracción de balotas se realiza en vivo puntualmente a la 1:00 p.m.
- Domingos y festivos: Se mantiene la cita habitual de la 1:00 p.m. (sujeta a ajustes específicos informados por la red concesionaria).
- Medios de difusión: La señal oficial de emisión en directo se transmite a través del canal regional Telepacífico. Asimismo, los resultados quedan registrados inmediatamente en las terminales de despacho y plataformas digitales de redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.
Guía institucional: pasos y requisitos para la reclamación de premios
Si la combinación de su tiquete resulta favorecida en la jornada de hoy, es necesario atender a la normativa vigente del régimen propio de juegos de suerte y azar en Colombia (Ley 643 de 2001) para hacer efectivo el dinero:
- Intactitud del formulario: El billete impreso es un título valor al portador. Para su validación en sistema, no debe presentar tachaduras, enmiendas, raspaduras ni afectaciones por humedad.
- Premios de menor cuantía (Menos de 48 UVT): Pueden ser cobrados de forma inmediata en efectivo en cualquier punto autorizado de la red concesionaria donde se adquirió el chance, presentando la cédula de ciudadanía original.
- Premios de mayor cuantía (Superiores a 48 o 182 UVT): El trámite se realiza en las sedes administrativas principales de la empresa concesionaria. El ganador debe presentar cédula original, fotocopia de la misma, Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación bancaria vigente a su nombre para el desembolso por transferencia o cheque de gerencia.
- Descuentos tributarios: Sobre los premios considerados de mayor cuantía se aplican los descuentos de ley correspondientes al impuesto por ganancias ocasionales y retención en la fuente determinados por la DIAN.
Espacio de Actualización: Resultado Oficial — Miércoles 14 de Octubre de 2026
La sala de redacción mantiene este apartado en desarrollo para publicar los números ganadores una vez concluya el escrutinio técnico del sorteo:
Boletín Informativo Chontico Día — Miércoles 14 de octubre de 2026
- Número Ganador (4 Cifras): [ ____ ]
- Serie / Quinta Balota: [ __ ]
(Información en desarrollo: Las cifras definitivas se ingresarán en este recuadro tan pronto el canal Telepacífico culmine la transmisión y las autoridades certifiquen el acta de la fecha).
Funcionamiento del sistema y matriz del plan de premios
El Chontico Día opera mediante tómbolas electromecánicas que extraen balotas de manera aleatoria para conformar una cifra de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999). Adicionalmente, cuenta con el mecanismo de la quinta balota para dinámicas con incentivos multiplicadores.
Los pagos se calculan multiplicando el valor apostado —descontando el IVA legal del 19%— según el tipo de acierto obtenido:
- Cuatro cifras (Directo o Superpleno): Retribuye 4.500 veces lo apostado al coincidir todos los números en el orden exacto.
- Cuatro cifras (Combinado): Paga 308 veces la inversión al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras (Directo): Otorga 400 veces el monto jugado al acertar los tres últimos dígitos en secuencia.
- Tres cifras (Combinado): Devuelve 83 veces lo apostado por los tres últimos dígitos en cualquier orden.
- Dos cifras ("La pata"): Cancela 50 veces el valor de la jugada al acertar los dos últimos números.
- Una cifra ("La uña"): Paga 5 veces la cantidad invertida al coincidir con el último dígito.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.