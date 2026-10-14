Número ganador del Chontico Día de hoy, miércoles 14 de octubre: último sorteo

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de suerte y azar más representativos del país, especialmente en el suroccidente colombiano. Su constancia en la programación permite a los jugadores realizar el seguimiento directo de las baloteras en los siguientes horarios oficiales:



Lunes a sábados: La extracción de balotas se realiza en vivo puntualmente a la 1:00 p.m.

La extracción de balotas se realiza en vivo puntualmente a la Domingos y festivos: Se mantiene la cita habitual de la 1:00 p.m. (sujeta a ajustes específicos informados por la red concesionaria).

Se mantiene la cita habitual de la (sujeta a ajustes específicos informados por la red concesionaria). Medios de difusión: La señal oficial de emisión en directo se transmite a través del canal regional Telepacífico. Asimismo, los resultados quedan registrados inmediatamente en las terminales de despacho y plataformas digitales de redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

Guía institucional: pasos y requisitos para la reclamación de premios

Si la combinación de su tiquete resulta favorecida en la jornada de hoy, es necesario atender a la normativa vigente del régimen propio de juegos de suerte y azar en Colombia (Ley 643 de 2001) para hacer efectivo el dinero:



Intactitud del formulario: El billete impreso es un título valor al portador. Para su validación en sistema, no debe presentar tachaduras, enmiendas, raspaduras ni afectaciones por humedad. Premios de menor cuantía (Menos de 48 UVT): Pueden ser cobrados de forma inmediata en efectivo en cualquier punto autorizado de la red concesionaria donde se adquirió el chance, presentando la cédula de ciudadanía original. Premios de mayor cuantía (Superiores a 48 o 182 UVT): El trámite se realiza en las sedes administrativas principales de la empresa concesionaria. El ganador debe presentar cédula original, fotocopia de la misma, Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación bancaria vigente a su nombre para el desembolso por transferencia o cheque de gerencia. Descuentos tributarios: Sobre los premios considerados de mayor cuantía se aplican los descuentos de ley correspondientes al impuesto por ganancias ocasionales y retención en la fuente determinados por la DIAN.

Espacio de Actualización: Resultado Oficial — Miércoles 14 de Octubre de 2026

La sala de redacción mantiene este apartado en desarrollo para publicar los números ganadores una vez concluya el escrutinio técnico del sorteo:



Boletín Informativo Chontico Día — Miércoles 14 de octubre de 2026

Número Ganador (4 Cifras): [ ____ ]

Serie / Quinta Balota: [ __ ]

(Información en desarrollo: Las cifras definitivas se ingresarán en este recuadro tan pronto el canal Telepacífico culmine la transmisión y las autoridades certifiquen el acta de la fecha).



Funcionamiento del sistema y matriz del plan de premios

El Chontico Día opera mediante tómbolas electromecánicas que extraen balotas de manera aleatoria para conformar una cifra de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999). Adicionalmente, cuenta con el mecanismo de la quinta balota para dinámicas con incentivos multiplicadores.

Los pagos se calculan multiplicando el valor apostado —descontando el IVA legal del 19%— según el tipo de acierto obtenido:



Cuatro cifras (Directo o Superpleno): Retribuye 4.500 veces lo apostado al coincidir todos los números en el orden exacto.

Retribuye lo apostado al coincidir todos los números en el orden exacto. Cuatro cifras (Combinado): Paga 308 veces la inversión al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Paga la inversión al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (Directo): Otorga 400 veces el monto jugado al acertar los tres últimos dígitos en secuencia.

Otorga el monto jugado al acertar los tres últimos dígitos en secuencia. Tres cifras (Combinado): Devuelve 83 veces lo apostado por los tres últimos dígitos en cualquier orden.

Devuelve lo apostado por los tres últimos dígitos en cualquier orden. Dos cifras ("La pata"): Cancela 50 veces el valor de la jugada al acertar los dos últimos números.

Cancela el valor de la jugada al acertar los dos últimos números. Una cifra ("La uña"): Paga 5 veces la cantidad invertida al coincidir con el último dígito.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.