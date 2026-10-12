Números ganadores de Sinuano Día hoy, 12 de octubre de 2026: resultados y quinta cifra

El Sinuano Día es un juego de azar de chance, muy popular en la región Caribe, y le debe su nombre al río Sinú. Este lunes 12 de octubre de 2026, los jugadores están pendientes del resultado del sorteo para conocer el número ganador y la quinta cifra, y comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras premiadas.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos, habitualmente a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Una vez se publiquen las cifras ganadoras, los participantes pueden compararlas con los números registrados en sus apuestas.



¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar, los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y eligen la modalidad de apuesta. El resultado también incluye una quinta cifra, que debe consultarse junto con el número ganador.

Las opciones de premio dependen de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Por eso, es importante revisar el comprobante y las condiciones vigentes del juego.



Resultado del Sinuano Día del 12 de octubre de 2026

El resultado del Sinuano Día de este lunes 12 de octubre de 2026 está pendiente de publicación.

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Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

La información se actualizará cuando se conozcan oficialmente los resultados de esta jornada.



¿Cuánto paga el Sinuano?

El valor del premio depende del monto apostado y de la modalidad elegida. Entre las opciones se encuentran las apuestas de cuatro, tres, dos y una cifra, cada una con condiciones de pago específicas.



Para conocer el valor correspondiente, los participantes deben consultar el plan de premios vigente y verificar los datos de su apuesta.



Resultado anterior del Sinuano Día

El domingo 11 de octubre de 2026, el número ganador del Sinuano Día fue 9037, con quinta cifra 4, según los resultados publicados para esa jornada.

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Este dato corresponde al sorteo anterior y no permite anticipar las cifras ganadoras de este lunes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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