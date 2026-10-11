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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué cayó Chontico Día hoy? Los números ganadores del domingo 11 de octubre de 2026

¿Qué cayó Chontico Día hoy? Los números ganadores del domingo 11 de octubre de 2026

Consulte el número ganador y la quinta cifra de la jornada para verificar si coinciden con los datos de su apuesta.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Chontico Día 11 de septiembre de 2026: números ganadores de este viernes
Chontico Día -
Getty Images - Chontico

Chontico Día es un juego de chance popular en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia, en el que los participantes apuestan por combinaciones de cuatro cifras. Este domingo 11 de octubre de 2026, los jugadores están pendientes del resultado del sorteo para conocer el número ganador y la quinta cifra, y verificar si acertaron sus apuestas.

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¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día tiene como horario habitual la 1:00 p. m., hora de Colombia. Una vez se publique el resultado, los participantes pueden revisar el número ganador y la quinta cifra para compararlos con los datos de su apuesta.

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¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar, los jugadores eligen una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El resultado también incluye una quinta cifra, que puede ser relevante según la modalidad de apuesta seleccionada.

Los premios dependen de las cifras acertadas y de las condiciones de la modalidad jugada. Por eso, es importante consultar el plan de premios vigente y revisar el comprobante de la apuesta.

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Resultado de Chontico Día del 11 de octubre de 2026

El resultado de Chontico Día de este domingo 11 de octubre de 2026 está pendiente de publicación.

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Estos son los datos de la jornada:

  • Número ganador: 2154
  • Quinta cifra: 8

La información se actualizará cuando se conozcan las cifras correspondientes al sorteo.

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Resultado anterior de Chontico Día

El sábado 10 de octubre de 2026, el resultado de Chontico Día fue 7976, con quinta cifra 7.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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