¿Qué número cayó en la Lotería del Meta este miércoles 21 de octubre? Consulte el resultado

Este miércoles se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, conocida como ‘La Llanerita de los Colombianos’. Los jugadores esperan conocer el resultado del premio mayor y las combinaciones favorecidas en las demás categorías del plan de premios. El sorteo está programado para las 10:30 p. m., hora colombiana. Los números ganadores deben verificarse una vez finalice el juego y se publique el boletín oficial de la jornada.

Resultado de la Lotería del Meta hoy 21 de octubre de 2026

Estos son los datos principales del sorteo de este miércoles:

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Número del sorteo: 3321.

Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación oficial.

Serie ganadora: pendiente de confirmación oficial.

Premio mayor: $1.800 millones.

Fecha del sorteo: miércoles 21 de octubre de 2026.

La combinación ganadora y la serie deben actualizarse cuando se conozca el resultado oficial. Los jugadores también podrán consultar los números correspondientes a los premios secos.



¿Cuáles son los números ganadores de los premios secos de la Lotería del Meta?

Además del premio mayor, la Lotería del Meta contempla varias categorías de premios secos. Según el plan de premios publicado para el juego, estas incluyen:



Un premio seco de $300 millones.

Un premio seco de $200 millones.

Tres premios secos de $100 millones.

Siete premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $20 millones.

Veinte premios secos de $10 millones.

Los números y las series ganadoras de estas categorías deben verificarse en el listado oficial del sorteo 3321, una vez esté disponible.

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¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Lotería del Meta?

En el sorteo anterior, realizado el miércoles 14 de octubre de 2026, el premio mayor correspondió al número 3415, serie 143. Ese resultado pertenece al sorteo 3320 y no corresponde a la combinación ganadora de este miércoles. Se incluye como referencia para quienes quieran revisar el historial de resultados.

¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza sus sorteos los miércoles a las 10:30 p. m., hora colombiana. Cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al siguiente día hábil. Los resultados se publican después de la realización del sorteo. Por eso, si consulta la información antes de la hora programada, es posible que los datos de la jornada todavía no estén disponibles.

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¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería del Meta?

Los jugadores pueden consultar los resultados y verificar sus billetes a través de los canales oficiales de la Lotería del Meta. Es importante comparar tanto el número de cuatro cifras como la serie para comprobar si el billete obtuvo el premio mayor o alguno de los premios secos.

Importante: al momento de elaborar esta nota, los números ganadores del sorteo 3321 estaban pendientes de confirmación en las fuentes consultadas. La información debe actualizarse cuando se publique el resultado oficial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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