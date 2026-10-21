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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué número cayó en la Lotería del Valle hoy, 21 de octubre? Resultados del sorteo del premio mayor

¿Qué número cayó en la Lotería del Valle hoy, 21 de octubre? Resultados del sorteo del premio mayor

Tenga en cuenta que el derecho a cobrar cualquier fracción premiada expira en un plazo estricto de 12 meses a partir de la fecha de realización del sorteo.

Por: María Paula González
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Lotería del Valle

El plan de premios actual de la Lotería del Valle pone en competencia una bolsa global que supera los $22.000 millones de pesos. Quienes compran su billete participan por una amplia escala de incentivos económicos que se distribuyen entre el premio gordo, secos de diferente categoría y las aproximaciones:

  • Premio Mayor único: $9.000 millones de pesos para quien acierte el número completo y la serie.
  • Seco de gran cuantía: 1 premio "La de la Suerte" de $500 millones.
  • Secos de alto valor: 2 premios de $100 millones de pesos.
  • Secos intermedios: 3 premios de $60 millones y 1 premio de $40 millones de pesos.
  • Secos de menor escala: 25 premios de $30 millones de pesos cada uno.
  • Incentivos por aproximaciones: Pagos monetarios por acertar la última cifra, las dos últimas, las tres primeras, las tres últimas con la misma serie, o el número ganador en una serie diferente.

¿Cómo funciona la apuesta y cuánto cuesta participar?

El formato del juego exige elegir una combinación de cuatro cifras (comprendidas entre el 0000 y el 9999) junto a una serie de tres dígitos (del 000 al 399). Dependiendo del presupuesto del comprador, existen dos alternativas de adquisición:

  • Fracción individual: Cuesta $6.000 COP y concede el derecho a reclamar una tercera parte (1/3) del premio que obtenga la combinación.
  • Billete completo: Consta de las tres fracciones de la misma serie con un valor total de $18.000 COP. Con esta opción se cobra el 100% de la cifra asignada en la tabla de premios.

Los tiquetes están disponibles con los loteros de tradición, en los puntos físicos autorizados de la red Gane a nivel nacional y en portales digitales de apuestas avalados por Coljuegos.

Resultados Lotería del Valle: Sorteo ordinario del miércoles 21 de octubre

(Información en desarrollo. Los datos oficiales del sorteo número 4871 se ingresarán al finalizar la extracción de balotas y la posterior aprobación de los delegados del departamento y entes de control, sobre las 10:30 p. m.).

Número ganador (Premio mayor)
Serie

Trámite de cobro: Pasos legales para reclamar el dinero

Si el sorteo de este miércoles 21 de octubre resulta favorable a su número, debe considerar el siguiente protocolo oficial para hacer efectivo el dinero:

  • Cobro de valores menores: Para montos bajos o premios por aproximaciones (habitualmente inferiores a 20 salarios mínimos), puede dirigirse a los puntos de venta autorizados o con su vendedor de confianza.
  • Premios de gran cuantía o Mayor: El reclamo de sumas elevadas se realiza personalmente en las oficinas administrativas de la Beneficencia del Valle del Cauca, ubicadas en la Calle 9 # 4-50, Piso 10, en la ciudad de Cali.
  • Documentación requerida: Deberá presentar el billete físico original en excelente estado (sin tachaduras, enmendaduras ni daños en sus códigos), fotocopia legible del documento de identidad y certificación de cuenta bancaria.
  • Deducciones tributarias: Según lo dispuesto en el Estatuto Tributario nacional, se le aplicará una retención en la fuente por ganancias ocasionales del 20% sobre la cifra bruta obtenida.
  • Término de caducidad: Tenga en cuenta que el derecho a cobrar cualquier fracción premiada expira en un plazo estricto de 12 meses (365 días calendario) contados a partir de la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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