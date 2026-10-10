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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado de Chontico Día hoy, 10 de octubre de 2026: número ganador y quinta cifra

Resultado de Chontico Día hoy, 10 de octubre de 2026: número ganador y quinta cifra

Conozca los números ganadores EN VIVO del último sorteo de Chontico Día.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Chontico Día
Chontico Día -
Chontico - Canva

Chontico Día es un juego de chance popular en Colombia que permite a los participantes apostar por combinaciones de cuatro cifras. Este sábado 10 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo y los jugadores están atentos al número ganador y a la quinta cifra para comprobar sus apuestas.

¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza habitualmente a la 1:00 p. m., hora colombiana. Los jugadores pueden consultar el resultado después de la extracción de las cifras y verificarlo con la información publicada por los canales autorizados.

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¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar, cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. El orden de los números es importante para determinar si la apuesta coincide con el resultado ganador.

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Los premios dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por eso, es importante revisar las condiciones de la apuesta y comprobar el resultado completo antes de determinar si se obtuvo un premio.

Resultado de Chontico Día del 10 de octubre de 2026

El resultado de Chontico Día de este sábado 10 de octubre de 2026 está pendiente de publicación oficial. Una vez se conozca el número ganador, los participantes podrán verificar si sus apuestas coinciden con las cifras del sorteo.

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta cifra: pendiente.

Resultado anterior de Chontico Día

El viernes 9 de octubre de 2026, el resultado de Chontico Día fue 6626, con quinta cifra 1, de acuerdo con los registros publicados para ese sorteo.

Este dato sirve como referencia para quienes desean consultar el historial reciente, pero no permite anticipar el resultado de la siguiente jornada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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