Resultados EN VIVO Caribeña Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026: número ganador y la quinta

Este sábado 17 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Noche en Colombia. Los jugadores podrán consultar la combinación ganadora y la Quinta para comparar estos datos con los números de sus apuestas.

Estos son los datos que se deben verificar después del sorteo:



Número ganador: pendiente.

pendiente. Tres primeras cifras: pendiente.

Tres últimas cifras: pendiente.

Últimas dos cifras: pendiente.

La Quinta: pendiente.

pendiente. Fecha del sorteo: sábado 17 de octubre de 2026.

¿Qué número cayó en la Caribeña Noche de hoy?

La combinación ganadora de la Caribeña Noche permite a los participantes comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras del sorteo. Para conocer el resultado de este sábado 17 de octubre, es necesario consultar la publicación correspondiente a esta fecha y no confundirla con la del día anterior.

El resultado oficial se incorporará en este espacio una vez esté disponible:



Número ganador: pendiente.

pendiente. La Quinta: pendiente.

También se actualizarán las tres primeras cifras, las tres últimas y las dos últimas, según los datos publicados para el sorteo.

¿Cuál fue el resultado anterior de la Caribeña Noche?

Como referencia, el sorteo del viernes 16 de octubre de 2026 tuvo como número ganador el 9175 y la Quinta fue el 4, según los datos incluidos en la información de referencia.



Número ganador: 9175.

Tres primeras cifras: 917.

Tres últimas cifras: 175.

Últimas dos cifras: 75.

La Quinta: 4.

Estos datos corresponden al viernes 16 de octubre y no deben utilizarse como resultado de la jornada de este sábado.

Publicidad

¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche es una modalidad de chance en la que el participante selecciona un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y define el valor de su apuesta de acuerdo con las opciones disponibles.

El premio depende de la modalidad seleccionada, las cifras acertadas y el monto apostado. Por esta razón, no existe un único premio que aplique a todos los participantes. Para conocer el valor correspondiente a una apuesta, es necesario consultar las condiciones vigentes del operador autorizado.

El sorteo nocturno se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. Los domingos y festivos, el horario cambia a las 8:30 p. m., de acuerdo con la información de referencia.



¿Cómo consultar y reclamar un premio de la Caribeña Noche?

Los participantes deben verificar sus números en los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados. Para revisar una apuesta, conviene tener a mano el comprobante y comprobar que la fecha corresponda al sorteo del 17 de octubre.

Si el resultado coincide con la apuesta, el siguiente paso es consultar el procedimiento de pago y los requisitos establecidos por el operador autorizado. Es importante conservar el comprobante en buen estado y confirmar los plazos y documentos exigidos antes de iniciar el trámite.

Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de La Caribeña, que publica las cifras de sus sorteos de día y noche.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.