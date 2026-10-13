Resultados Super Astro Sol hoy: números y signo ganadores de este martes 13 de octubre

El emblemático juego del Super Astro Sol tiene una nueva edición de su sorteo este martes 13 de octubre de 2026. Los participantes esperan conocer la combinación ganadora para verificar sus tiquetes y determinar si acertaron las cifras y el signo zodiacal asignado.

Los resultados de la jornada se actualizarán una vez se conozca la combinación oficial.

¿Qué número cayó en el Super Astro Sol hoy, 13 de octubre de 2026?

Esta modalidad de chance combina el azar de las cifras tradicionales con la astrología y convoca diariamente a colombianos interesados en alcanzar alguno de sus niveles de premiación.

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Estos son los datos del sorteo de este martes:



Número ganador: 0779.

0779. Signo zodiacal: Escorpio.

Quienes hayan adquirido sus comprobantes en los canales de venta autorizados deben cotejar los dígitos y el signo de su tiquete con el resultado oficial publicado por los administradores del juego.



¿Cómo consultar los resultados oficiales del Super Astro Sol?

Para verificar la combinación ganadora, se recomienda consultar los canales oficiales del operador y las plataformas habilitadas para la publicación de los resultados. La información debe contrastarse con el tiquete de apuesta antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.



Es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin alteraciones que puedan dificultar su validación. Los ganadores deben seguir los procedimientos establecidos por el operador y presentar los documentos exigidos para reclamar el dinero.

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Requisitos para reclamar un premio del chance

Si las cifras jugadas coinciden con la combinación sorteada y se cumplen las condiciones de premiación, el ganador debe seguir el procedimiento indicado por la red autorizada. Entre los documentos y verificaciones que pueden solicitarse están:

Presentación del tiquete original: conservar el comprobante físico en buen estado.

conservar el comprobante físico en buen estado. Identificación personal: presentar el documento de identidad exigido por el operador.

presentar el documento de identidad exigido por el operador. Formularios de control: diligenciar los documentos requeridos durante el proceso de pago.

diligenciar los documentos requeridos durante el proceso de pago. Validación del premio: permitir que el personal autorizado verifique la autenticidad del tiquete y los datos registrados en el sistema.

Impuestos y retenciones sobre los premios del chance

Los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias colombianas que correspondan. Las retenciones aplicables dependen de las condiciones legales vigentes y del valor del premio.

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Cobro del impuesto a la ganancia ocasional

Cuando corresponda, el pago de un premio puede estar sujeto a retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional. Antes de reclamarlo, es recomendable consultar con el operador cuáles son los requisitos, los documentos y las retenciones aplicables al monto ganado.

Participar a través de establecimientos y plataformas autorizados permite tramitar los premios conforme a los procedimientos establecidos. Se recomienda verificar siempre la información del sorteo en los canales oficiales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.