En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO PANAMÁ
CASO BLANCA PARDO
IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Sol hoy: números y signo ganadores de este martes 13 de octubre

Resultados Super Astro Sol hoy: números y signo ganadores de este martes 13 de octubre

El chance Super Astro Sol realiza este martes 13 de octubre un nuevo sorteo. Consulte los resultados EN VIVO de los números ganadores y el signo zodiacal.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
Comparta en:
Resultados Astro Sol: conozca los números ganadores de hoy martes, 8 de septiembre de 2026
Resultados Super Astro Sol -
Super Astro Sol - Getty Images

El emblemático juego del Super Astro Sol tiene una nueva edición de su sorteo este martes 13 de octubre de 2026. Los participantes esperan conocer la combinación ganadora para verificar sus tiquetes y determinar si acertaron las cifras y el signo zodiacal asignado.
Los resultados de la jornada se actualizarán una vez se conozca la combinación oficial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Qué número cayó en el Super Astro Sol hoy, 13 de octubre de 2026?

Esta modalidad de chance combina el azar de las cifras tradicionales con la astrología y convoca diariamente a colombianos interesados en alcanzar alguno de sus niveles de premiación.

Publicidad

Últimas Noticias

Resultados Dorado Tarde -
ECONOMÍA

Dorado Tarde hoy: resultados de este martes 13 de octubre de 2026; números ganadores

Caribeña Día 13 de octubre de 2026: números ganadores hoy
ECONOMÍA

La Caribeña Día, martes 13 de octubre: resultados del último sorteo de hoy

Estos son los datos del sorteo de este martes:

  • Número ganador: 0779.
  • Signo zodiacal: Escorpio.

Quienes hayan adquirido sus comprobantes en los canales de venta autorizados deben cotejar los dígitos y el signo de su tiquete con el resultado oficial publicado por los administradores del juego.

¿Cómo consultar los resultados oficiales del Super Astro Sol?

Para verificar la combinación ganadora, se recomienda consultar los canales oficiales del operador y las plataformas habilitadas para la publicación de los resultados. La información debe contrastarse con el tiquete de apuesta antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

Es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin alteraciones que puedan dificultar su validación. Los ganadores deben seguir los procedimientos establecidos por el operador y presentar los documentos exigidos para reclamar el dinero.

Publicidad

Requisitos para reclamar un premio del chance

Si las cifras jugadas coinciden con la combinación sorteada y se cumplen las condiciones de premiación, el ganador debe seguir el procedimiento indicado por la red autorizada. Entre los documentos y verificaciones que pueden solicitarse están:

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
  • Presentación del tiquete original: conservar el comprobante físico en buen estado.
  • Identificación personal: presentar el documento de identidad exigido por el operador.
  • Formularios de control: diligenciar los documentos requeridos durante el proceso de pago.
  • Validación del premio: permitir que el personal autorizado verifique la autenticidad del tiquete y los datos registrados en el sistema.

Impuestos y retenciones sobre los premios del chance

Los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias colombianas que correspondan. Las retenciones aplicables dependen de las condiciones legales vigentes y del valor del premio.

Publicidad

Cobro del impuesto a la ganancia ocasional

Cuando corresponda, el pago de un premio puede estar sujeto a retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional. Antes de reclamarlo, es recomendable consultar con el operador cuáles son los requisitos, los documentos y las retenciones aplicables al monto ganado.

Participar a través de establecimientos y plataformas autorizados permite tramitar los premios conforme a los procedimientos establecidos. Se recomienda verificar siempre la información del sorteo en los canales oficiales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Relacionados

Super Astro Sol

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad