Revise los resultados de Super Astro Luna: sorteo del sábado 17 de octubre de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que se realizan diariamente en Colombia. En cada jornada, los participantes esperan conocer la combinación ganadora para comprobar si las cifras y el signo zodiacal que eligieron coinciden con los resultados oficiales.

La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco. El resultado se conoce una vez se realiza el sorteo y se publica la combinación oficial. Por eso, quienes compraron su apuesta deben revisar los datos confirmados antes de determinar si obtuvieron un premio.



Resultados Super Astro Luna hoy, sábado 17 de octubre

Los resultados del sorteo de este sábado están pendientes de publicación. Una vez se conozca la combinación ganadora, se actualizará la información para que los jugadores puedan verificar sus apuestas.



Fecha del sorteo: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Número del sorteo: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Número ganador: pendiente.

pendiente. Signo zodiacal ganador: pendiente.

pendiente. Tres últimas cifras: pendientes.

pendientes. Dos últimas cifras: pendientes.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna hoy?

El Super Astro Luna realiza sorteos diariamente, incluidos domingos y festivos. Según el horario de programación habitual, el sorteo está previsto para las 10:50 p. m.

Una vez finalice la jornada, los resultados podrán consultarse a través de los canales oficiales del operador y de los medios que publican la información del sorteo.

Si la combinación ganadora todavía no aparece disponible, se recomienda esperar hasta que termine el sorteo y se confirme el resultado oficial. Consultar cifras preliminares o números de días anteriores puede generar confusiones al momento de verificar una apuesta.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Para participar en el Super Astro Luna, cada jugador debe escoger una combinación de cuatro cifras y uno de los signos zodiacales habilitados. El número puede ir desde el 0000 hasta el 9999, por lo que también es posible jugar combinaciones que comiencen con cero.

Publicidad

El premio depende de cuántas cifras coincidan con el resultado y de si también se acierta el signo zodiacal. Entre las modalidades de acierto se encuentran:



Cuatro cifras y signo: corresponde a la combinación completa.

corresponde a la combinación completa. Tres cifras y signo: requiere acertar las tres últimas cifras y el signo.

requiere acertar las tres últimas cifras y el signo. Dos cifras y signo: requiere acertar las dos últimas cifras y el signo.

Los pagos están sujetos al plan de premios y a las condiciones aplicables a la apuesta. Antes de jugar, se recomienda consultar las reglas oficiales para conocer los valores correspondientes a cada modalidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.



NOTICIAS CARACOL