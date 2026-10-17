Sinuano Día hoy, 17 de octubre de 2026: resultado del número ganador y quinta cifra

Sinuano es un juego de azar de chance, muy popular en la región Caribe, y le debe su nombre al río Sinú. En esta modalidad, los participantes eligen un número de cuatro cifras y, después del sorteo, pueden comparar su apuesta con el resultado ganador para comprobar si acertaron.

Este sábado 17 de octubre de 2026 se realiza una nueva jornada de Sinuano Día. Los jugadores están pendientes de conocer el número ganador y la quinta cifra, datos que permiten verificar las apuestas una vez se publiquen los resultados correspondientes.

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Resultado de Sinuano Día del 17 de octubre de 2026

Número ganador: 2586

Quinta cifra: 8

Al momento de esta consulta, las fuentes revisadas todavía no muestran una combinación ganadora confirmada para el sorteo de este sábado. La información deberá actualizarse cuando el resultado esté disponible.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza habitualmente a las 2:30 p. m., hora colombiana. Los resultados se publican después de la realización de la jornada y pueden consultarse en los portales que informan sobre este juego de chance.



¿Cuál fue el último resultado de Sinuano Día?

El resultado más reciente disponible antes de la jornada de este sábado corresponde al viernes 16 de octubre de 2026.



Número ganador: 5952.

Quinta cifra: 7.

Estos datos aparecen en el historial de resultados de Sinuano Día publicado por Chance Hoy.



¿Cómo consultar los resultados de Sinuano Día?

Para comprobar el resultado, los participantes deben comparar el número publicado con las cifras registradas en su tiquete. También es importante verificar la quinta cifra cuando corresponda a la modalidad de apuesta elegida.



Antes de reclamar un posible premio, se recomienda confirmar el resultado y las condiciones aplicables a través de los canales autorizados.

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El número ganador y la quinta cifra de Sinuano Día de este sábado 17 de octubre se actualizarán cuando se publiquen oficialmente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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