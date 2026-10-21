Sorteo Baloto y Revancha hoy, 21 de octubre: números ganadores y pasos para cobrar el premio

Desde que comenzó operaciones en el país en febrero del año 2001, Baloto revolucionó la industria de la lotería en línea mediante la modalidad de premio acumulado paramutual. Este sistema permite que la bolsa de dinero crezca indefinidamente cada jornada en la que no se registre un ganador del premio mayor.

En sus más de dos décadas de trayectoria, el juego ha entregado billones de pesos en premios a lo largo del territorio nacional. Entre los récords más emblemáticos de su historia figura el sorteo del 22 de septiembre de 2012, fecha en la que un único apostador en la ciudad de Bucaramanga obtuvo la cifra récord de $117.000 millones de pesos. En la actualidad, bajo la gestión del Operador Nacional de Juegos (ONJ), la frecuencia de sorteos se amplió a tres días por semana (lunes, miércoles y sábados), sumando además opciones de compra digital y puntos de venta autorizados en todo el país.



Escrutinio y Combinación Ganadora: Miércoles 21 de Octubre de 2026

A continuación, la casilla reservada para los números oficiales del sorteo de esta noche:



Baloto Tradicional: [ Pendiente de actualización ] — Súper Balota: [ _ _ ]

[ ] — [ _ _ ] Baloto Revancha: [ Pendiente de actualización ] — Súper Balota: [ _ _ ]

(La información será actualizada en tiempo real una vez concluya la transmisión en vivo de la extracción de balotas por televisión nacional, programada entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.).



Protocolo Administrativo: ¿Cómo Reclamar un Premio Mayor?

En caso de acertar la combinación del acumulado o de cualquiera de las categorías superiores, el marco regulatorio colombiano exige cumplir con una serie de pasos formales para el desembolso del dinero, tomando como referencia la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente:



Premios menores (inferiores a 182 UVT / $9.532.068): Se cobran directamente en los puntos de venta de redes autorizadas como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar su documento de identidad original y el billete impreso en perfecto estado. Premios de gran cuantía o Acumulado Principal: Requieren presencia personal en las oficinas fiduciarias autorizadas por el operador en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga. Allí se debe entregar el tiquete original, copia de la cédula de ciudadanía y diligenciar los formularios de origen de fondos y responsabilidades fiscales.

De acuerdo con el Estatuto Tributario vigente en Colombia, a todo premio que supere las 48 UVT se le efectúa una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, descuento que aplica la entidad bancaria antes de entregar el valor neto. Además, los ganadores disponen de un plazo límite de 365 días calendario para hacer efectivo el cobro; tras un año, los montos caducados se transfieren por ley al Fondo Territorial de Salud.



Reglas de Juego, Valor de Apuesta y Escala de Categorías

Para armar un tiquete de Baloto, el jugador debe seleccionar dos grupos de números en la terminal de apuestas física o digital:



5 números principales elegidos entre el 1 y el 43 .

elegidos entre el . 1 Súper Balota elegida entre el 1 y el 16.

Para llevarse la gran bolsa acumulada es necesario acertar los seis números. Sin embargo, el plan de premios incluye 9 niveles de premiación, permitiendo obtener dinero de regreso desde el acierto de la Súper Balota sola, así como por combinaciones de 2, 3, 4 o 5 aciertos con o sin la Súper Balota.

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El costo de la jugada básica de Baloto es de $6.000 pesos (IVA incluido). Si el usuario desea optar por Revancha, invierte $3.000 pesos adicionales (para un total de $9.000 pesos), participando esa misma noche con los mismos números por una segunda bolsa independiente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.