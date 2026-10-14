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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Vea los resultados de La Caribeña Día de este miércoles 14 de octubre de 2026: números ganadores

Vea los resultados de La Caribeña Día de este miércoles 14 de octubre de 2026: números ganadores

La Caribeña Día permite apostar desde $500 pesos colombianos, más el IVA correspondiente. Consulte los números ganadores y la quinta balota del sorteo de hoy.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Caribeña Día

Los jugadores de La Caribeña Día esperan conocer este miércoles 14 de octubre de 2026 la combinación ganadora del sorteo. Este juego de chance cuenta con puntos de venta autorizados y hace parte de las modalidades de apuestas permanentes disponibles en Colombia.

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Los resultados de la jornada se actualizarán cuando finalice el sorteo y el operador publique la información oficial.

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Requisitos de ley y pasos para el cobro de premios

Para quienes resulten ganadores en el sorteo de hoy, es necesario cumplir con los requisitos establecidos para validar el tiquete y reclamar el dinero.

  • Soporte físico obligatorio: el tiquete o formulario de apuestas impreso debe conservarse en buen estado y presentarse para reclamar el premio.
  • Premios inferiores a 48 UVT: la nota de referencia señala que estos premios pueden cobrarse en efectivo en puntos autorizados, presentando la cédula original.
  • Premios iguales o superiores a 48 UVT: se deben consultar con el operador los procedimientos de validación y los documentos requeridos.
  • Plazo para reclamar: el texto original indica un término de un año calendario contado desde la fecha del sorteo.

Las condiciones tributarias y los requisitos específicos de cobro deben confirmarse con el operador autorizado antes de realizar el trámite.

Inversión mínima, mecánica y rendimiento por apuesta

La nota de referencia señala que se puede participar en La Caribeña Día desde $500 pesos colombianos, más el IVA correspondiente. Las modalidades de apuesta descritas son:

  1. Acierto directo de cuatro cifras: paga $4.500 por cada peso apostado si se acierta el número en el orden exacto.
  2. Acierto directo de tres cifras: paga $400 por cada peso apostado si coinciden las tres primeras o las tres últimas cifras en el orden correspondiente.
  3. Modalidad combinado: permite ganar si las cuatro cifras seleccionadas coinciden con las extraídas, sin importar el orden, según las reglas del juego.
  4. Aciertos parciales, pata y uña: el texto de referencia indica pagos de $50 por cada peso apostado para las dos últimas cifras y de $5 para la última cifra.

Resultados de La Caribeña Día hoy, 14 de octubre de 2026

Estos son los campos destinados a los resultados del sorteo de este miércoles:

  • Número ganador de cuatro cifras: 4365.
  • Quinta balota: 1.

Resultado anterior disponible: el texto suministrado reporta para el martes 13 de octubre la combinación 4381, con quinta balota 8. Este dato se conserva únicamente como referencia de la jornada anterior y no corresponde al resultado de hoy.

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Horarios, transmisión y puntos de venta

De acuerdo con la información de la nota original, La Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m., con validación de los resultados hacia las 4:00 p. m. El texto también señala que el sorteo se transmite por Telecaribe y que las apuestas se comercializan a través de las redes SuperGiros y Sured.

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Se recomienda verificar la combinación ganadora en los canales oficiales del operador y conservar el tiquete original para cualquier reclamación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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